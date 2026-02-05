Pronostico Cesena-Pescara: la salvezza rimane un miraggio

Cesena-Pescara è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Non è arrivata la vittoria per il Pescara la scorsa settimana. E la salvezza per gli abruzzesi, nonostante Insigne, rimane un miraggio. Troppi i punti di distacco e, per sperare ancora, servirebbe senza dubbio un colpo grosso. Ma sul campo del Cesena, ad oggi, non è cosa.

I bianconeri padroni di casa, che nelle ultime cinque hanno vinto solamente una volta e che si presentano da due sconfitte di fila, se vogliono rimanere dentro la zona playoff devono per forza cambiare il proprio atteggiamento. Anche le due sconfitte consecutive interne sono un neo da eliminare. E contro la squadra che chiude la classifica e che non vince un match dal venti dicembre, non dovrebbero esserci chissà quali problemi. Anche per quello che è il rendimento del Pescara lontano dall’Adriatico: in questa stagione i biancoazzurri non hanno mai vinto e sono la squadra che ha fatto il minor numero di punti in trasferta.

Evidente che in questo modo l’obiettivo stagionale non può essere in nessun modo raggiunto. Una situazione di classifica complicata che rimarrà tale. Aspettando Insigne, che si deve rimettere in forma e che potrebbe chissà, magari con la sua qualità, riuscire a dare una mano. Ma serve del tempo dopo sei mesi fermo e dopo aver giocato in un campionato di certo non così allenante. Una carta da sfruttare nell’immediato futuro. In questa sfida, il Cesena, si prenderà quello che serve.

Come vedere Cesena-Pescara in diretta tv e in streaming

Cesena-Pescara in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

La vittoria del Cesena è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su SportBet. Il segno GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Cesena vincente che troverà la seconda vittoria del suo 2026. Niente da fare invece per il Pescara che fuori casa ha enormi problemi che verranno confermati in questa partita.

Le probabili formazioni di Cesena-Pescara

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Olivieri, Shpendi.

PESCARA (3-4-3): Desplanches; Gravillon, Brosco, Oliveri; Caligara, Faraoni, Olzer, Letizia; Valzania, Di Nardo, Dagasso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1