Pronostico Celta Vigo-Osasuna: il balzo è di due posizioni

Celta Vigo-Osasuna è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Settimo posto in classifica per il Celta Vigo. A solamente due punti dal quinto al momento occupato dal Betis. Occasione ghiotta per la squadra basca, che potrebbe addirittura dare un senso diverso al finale di stagione, anche perché il Villarreal, che al momento è quarto, sembra stia accusando il colpo di una prima parte di annata davvero straordinaria.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque per i padroni di casa che, davanti al pubblico amico, ha piazzato una serie di quattro vittorie consecutive che ci permettono di parlare di un gruppo che sì, riesce a dare il meglio quando non va in trasferta. Uno score questo che fotografa decisamente la situazione del Celta che contro l’Osasuna cerca la quinta di fila. Anche perché gli ospiti hanno delle difficoltà. Tralasciando l’ultima affermazione in trasferta sul campo del Vallecano – un colpaccio vero e proprio, ma è solo un fulmine senza tuono – in generale le cose sono andate malissimo. Un esempio: per passare il turno di Coppa del Re sul campo dell’Huesca nell’ultima gara del 2025 sono serviti i calci di rigore dopo il pareggi. E parliamo di una squadra di categoria inferiore, ovviamente.

Insomma, il Celta sente davvero la possibilità di superare due squadre in classifica e approdare al quinto posto, almeno per una notte. E poi può succedere davvero di tutto da qui alla fine dell’anno.

Come vedere Celta Vigo-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Osasuna, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Due volte la posta è una quota altissima per questa partita, almeno per quello che vi abbiamo raccontato. Crediamo che il Celta possa riuscire nell’impresa, se la vogliamo chiamare in questo modo. Tre punti per volare.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Osasuna

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Al Abdellaoui, Roman, Moriba, Mingueza; Lopez, Swedberrg; Iglesias.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Torro; Munoz, Garcia, Moro; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1