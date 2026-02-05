Pronostici Atalanta-Juventus: marcatore e tiratori

Atalanta-Juventus, i pronostici della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco tutte le dritte del match

Dopo l’Inter, toccherà ad una tra Atalanta e Juventus. Manca sempre meno al fischio d’inizio di una gara – valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – che si prospetta incerta e aperta a più soluzioni. Nonostante l’ottimo momento di forma vissuto dalla compagine di Spalletti, gli orobici meditano l’impresa e proveranno a ritagliarsi occasioni importanti per far male all’avversario.

Ad ogni modo, rivitalizzati dalla cura del tecnico di Certaldo, i bianconeri partono con i favori del pronostico dalla loro parte e con un bagaglio di certezze ormai consolidato. Ne sa qualcosa che Jonathan David che, dopo un inizio un po’ altalenante, nelle ultime sei partite si è reso protagonista di tre gol e altrettanti assist, facendo lievitare il suo indice di pericolosità.

Lo scialbo rigore contro il Lecce sembra essere un lontano ricordo per il canadese che, galvanizzato dalla fiducia in lui riposta da tutto l’ambiente, è pronto a vivere un’altra serata importante, magari impreziosita da almeno un gol.

Atalanta-Juventus, i pronostici del match: le scelte in chiave player building

Mai come in questa circostanza, è bene attendere l’ufficialità dei ventidue in campo per muoversi sui possibili tiratori: il turnover, soprattutto in casa bianconera, potrebbe essere massiccio. Ad ogni modo, nel caso in cui dovessero partire titolari, profili come Conceicao e McKennie risultano particolarmente intriganti, se non altro alla voce Over 0.5 tiro in porta plus.

I padroni di casa hanno comunque armi potenzialmente letali con cui riuscire a mettere in difficoltà lo scacchiere juventino. Oltre a Scamacca, un fattore sia di testa che nel tiro dalla medio-lunga distanza, da non scartare neanche la candidatura di Raspadori che sa come punire la “Vecchia Signora”.

Per chi volesse osare qualcosina, occhio poi a Pierre Kalulu. Autentico jolly dello scacchiere di Spalletti, il francese si getta nello spazio con una continuità a dir poco disarmante. Decisivo lo scorso anno con un gol di pregevole fattura, non è escluso che l’ex Milan metta il suo zampino in qualche azione pericolosa: un suo tiro in porta – alla luce degli ultimi risvolti tattici – è da caldeggiare.

David marcatore plus; Scamacca, Raspadori, Conceicao e McKennie Over 0.5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,97 su Goldbet.

Kalulu Over 0,5 tiro in porta plus si trova invece a quota 4,25 su Goldbet.