Pronostico Strasburgo-Monaco: i monegaschi sono la bestia nera

Strasburgo-Monaco è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La bestia nera dello Strasburgo. Il Monaco, che è dietro in classifica di tre lunghezze rispetto ai padroni di casa, si gioca la possibilità di andare ai quarti di finale della Coppa di Francia sapendo, inoltre, di essere in corsa per la vittoria finale dopo l’eliminazione del PSG.

Il Marsiglia, come pronosticato, ha superato il turno. E il Monaco vuole sfruttare l’occasione soprattutto per quelli che sono gli scontri diretti – gli ultimi sette – tutti a favore. Sì, lo Strasburgo quando incrocia i monegaschi si perde. Come un senso di inferiorità nei confronti di un club che senza dubbio ha fatto la storia del campionato francese. Sulla scia di tutto questo, gli ospiti, sognano evidentemente il colpaccio. Sarebbe importante riuscire ad andare avanti tenendo in piedi una stagione che fino al momento non ha regalato chissà quali soddisfazioni se non il passaggio del turno in Champions League (ma allo spareggio ci sarà il PSG). Quindi sarebbe meglio pensare alla Coppa anche perché è l’unico modo, ad oggi, per cercare di entrare in un posto europeo per la prossima stagione.

Se da un lato, quindi, il Monaco si gioca tutto, dall’altro lo Strasburgo cercherà di evitare l’ennesima delusione contro questa squadra. Ci riusciranno i padroni di casa? Diciamo che il compito non è semplicissimo, ma essendo una partita da dentro o fuori, c’è anche la possibilità che questo match possa durare ben oltre i 90minuti canonici.

Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming