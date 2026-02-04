Pronostico Strasburgo-Monaco: i monegaschi sono la bestia nera

Strasburgo-Monaco è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La bestia nera dello Strasburgo. Il Monaco, che è dietro in classifica di tre lunghezze rispetto ai padroni di casa, si gioca la possibilità di andare ai quarti di finale della Coppa di Francia sapendo, inoltre, di essere in corsa per la vittoria finale dopo l’eliminazione del PSG.
Il Marsiglia, come pronosticato, ha superato il turno. E il Monaco vuole sfruttare l’occasione soprattutto per quelli che sono gli scontri diretti – gli ultimi sette – tutti a favore. Sì, lo Strasburgo quando incrocia i monegaschi si perde. Come un senso di inferiorità nei confronti di un club che senza dubbio ha fatto la storia del campionato francese. Sulla scia di tutto questo, gli ospiti, sognano evidentemente il colpaccio. Sarebbe importante riuscire ad andare avanti tenendo in piedi una stagione che fino al momento non ha regalato chissà quali soddisfazioni se non il passaggio del turno in Champions League (ma allo spareggio ci sarà il PSG). Quindi sarebbe meglio pensare alla Coppa anche perché è l’unico modo, ad oggi, per cercare di entrare in un posto europeo per la prossima stagione.
Se da un lato, quindi, il Monaco si gioca tutto, dall’altro lo Strasburgo cercherà di evitare l’ennesima delusione contro questa squadra. Ci riusciranno i padroni di casa? Diciamo che il compito non è semplicissimo, ma essendo una partita da dentro o fuori, c’è anche la possibilità che questo match possa durare ben oltre i 90minuti canonici.
Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming
Strasburgo-Monaco è in programma giovedì alle 21:00. I diritti della Coppa di Francia in Italia non sono stati acquisiti da nessuno, quindi la gara in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in streaming.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.45 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Il pareggio ci pare assai probabile. Un pareggio con GOL. Anche se, visti i precedenti, il Monaco potrebbe pure riuscire nel colpaccio. In ogni caso, dentro i novanta minuti, i monegaschi non dovrebbero perdere.
Le probabili formazioni di Strasburgo-Monaco
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; G. Doue, Høgsberg, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Ouattara; L. Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Fati; Balogun.