Pronostico Santos-San Paolo: subito la rivincita

Santos-Sao Paulo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 00:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nello scorso fine settimana Santos e Sao Paulo, a campo invertiti, si sono affrontati nel campionato paulista: una vittoria di quelli che nella notte tra mercoledì e giovedì giocheranno in trasferta per due a zero. I bianconeri quindi hanno immediata la possibilità di prendersi una rivincita.

Da sei partite a questa parte, in tutte le manifestazioni che vengono giocate in Sudamerica, il Santos non riesce a vincere una partita. E anche il campionato di Serie A brasiliano è iniziato con una sconfitta. Un momento nero, che gli ospiti hanno superato proprio nel corso delle ultime settimane. Una situazione, quella dei padroni di casa, che deve essere ribaltato al più presto per non finire dentro un tunnel lunghissimo. Già è lungo di suo, figuriamoci con un altro risultato del genere.

Sicuramente la gara di qualche giorno fa ha dato la possibilità di studiare il Sao Paulo nel dettaglio e quindi permettere all’argentino Vojvoda, tecnico del Santos, di trovare le giuste contromisure. O almeno così sperano i tifosi. Però, la possibilità di dimostrare di non essere inferiori, e la possibilità di poterlo fare nello spazio di pochi giorni, spinge a dare qualcosa in più. Ecco perché crediamo che il Santos possa riuscire a sorridere dopo parecchio tempo.