Pronostico Palmeiras-Vitoria: abbattuto il muro difensivo

Palmeiras-Vitoria è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Palmeiras, iniziando subito la discussione, è una delle squadre favorite per la vittoria finale di questo campionato. Non è un compito agevole, lo sappiamo, ancora pesano le sconfitte arrivate nel finale della scorsa annata e anche questa è iniziata con un pareggio, ma contro il Vitoria in casa, i biancoverdi, hanno la reale possibilità di prendersi un’affermazione importante.

Si deve abbattere principalmente quello che è il muro del Vitoria: una squadra che subisce pochissimo. Nelle ultime cinque partite – nelle quali sono arrivate tre vittorie – solamente in due occasioni è stato bucato il portiere. Concentrazione massima, in primis, ma anche moltissimi fisicità che permette a questa squadra davvero di essere tra quelle maggiormente temibili. Il Palmeiras, però, almeno un gol lo fa sempre – è questa la media di questa squadra, e parliamo di media e non delle partite – e, una volta abbattuto il muro del Vitoria, l’affermazione ci pare possa essere alla portata. Anche perché ci sarebbe, tra le altre cose, pure da prendersi una rivincita rispetto all’ultimo confronto diretto giocato in casa, quando è arrivata una sconfitta davanti al proprio pubblico. Tutti ingredienti questi che ci permettono di dire che il Palmeiras possa davvero riuscire a vincere.