Pronostico Palmeiras-Vitoria: abbattuto il muro difensivo

Palmeiras-Vitoria è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Palmeiras, iniziando subito la discussione, è una delle squadre favorite per la vittoria finale di questo campionato. Non è un compito agevole, lo sappiamo, ancora pesano le sconfitte arrivate nel finale della scorsa annata e anche questa è iniziata con un pareggio, ma contro il Vitoria in casa, i biancoverdi, hanno la reale possibilità di prendersi un’affermazione importante.
Si deve abbattere principalmente quello che è il muro del Vitoria: una squadra che subisce pochissimo. Nelle ultime cinque partite – nelle quali sono arrivate tre vittorie – solamente in due occasioni è stato bucato il portiere. Concentrazione massima, in primis, ma anche moltissimi fisicità che permette a questa squadra davvero di essere tra quelle maggiormente temibili. Il Palmeiras, però, almeno un gol lo fa sempre – è questa la media di questa squadra, e parliamo di media e non delle partite – e, una volta abbattuto il muro del Vitoria, l’affermazione ci pare possa essere alla portata. Anche perché ci sarebbe, tra le altre cose, pure da prendersi una rivincita rispetto all’ultimo confronto diretto giocato in casa, quando è arrivata una sconfitta davanti al proprio pubblico. Tutti ingredienti questi che ci permettono di dire che il Palmeiras possa davvero riuscire a vincere.
Come vedere Palmeiras-Vitoria in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la seconda giornata del Brasileirao Palmeiras-Vitoria, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Palmeiras è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Prima vittoria del Palmeiras in questo campionato. Una gara da una sola squadra a segno. Cadrà il muro del Vitoria.
Le probabili formazioni di Palmeiras-Vitoria
PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Khelleven, Gomez, Murilo, Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.
VITORIA (5-4-1): Gabriel; Matheusinho, Riccieli, Camutanga, Ze Marcos, Ramon; Matheuzinho, Caique, Baralhas, Cantalapiedra; Kayzer.