Pronostico Gremio-Botafogo: quinta volta nelle ultime sei

Gremio-Botafogo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque per il Gremio; due vittorie e tre sconfitte per il Botafogo nello stesso arco di tempo. Avrebbero potuto fare meglio? Certamente sì, avrebbero potuto fare meglio. Ma tant’è, il momento è quello che è e bisogna fare di necessità virtù.

Ora, andare a capire come realmente questa partita potrebbe andare a finire è davvero complicato. Quasi impossibile. La classica tripla, ovviamente, anche se chi gioca in casa ha sempre un vantaggio e il fattore campo, in generale, negli scontri diretti ha sempre una percentuale un poco più alta. Quello che possiamo però dire, senza paura in questo caso, è che quando si affrontano Gremio e Botafogo, a differenza di quanto succede nella maggior parte delle partite del campionato brasiliano, lo spettacolo è assicurato. Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, la partita ha sempre regalato almeno una rete per squadra e in tre occasioni anche tre reti complessive. Vedendo i problemi difensivi che entrambe hanno, e che sono sotto gli occhi di tutti, crediamo fortemente che questo match, pure stavolta, possa regalare un certo numero di emozioni.

Come vedere Gremio-Botafogo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la seconda giornata del Brasileirao Gremio-Botafogo, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.00 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.78 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

La quota del GOL che potete vedere sopra è quella che ci piace maggiormente per questo match e i motivi ve li abbiamo spiegati prima. Occhio pure al pareggio finale che, visto il momento che le due squadre stanno attraversando, potrebbe anche accontentare tutti.

Le probabili formazioni di Gremio-Botafogo

GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Marcos, Gustavo, Wagner, Marlon; Edenilson, Arthur Melo; Tete, Willian, Amuzu; Carlos Vinicius. 
BOTAFOGO (3-4-3): Neto; Ponte, Newton, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Rodriguez, Cabral, Montoro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
