Pronostico Gremio-Botafogo: quinta volta nelle ultime sei

Gremio-Botafogo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque per il Gremio; due vittorie e tre sconfitte per il Botafogo nello stesso arco di tempo. Avrebbero potuto fare meglio? Certamente sì, avrebbero potuto fare meglio. Ma tant’è, il momento è quello che è e bisogna fare di necessità virtù.
Ora, andare a capire come realmente questa partita potrebbe andare a finire è davvero complicato. Quasi impossibile. La classica tripla, ovviamente, anche se chi gioca in casa ha sempre un vantaggio e il fattore campo, in generale, negli scontri diretti ha sempre una percentuale un poco più alta. Quello che possiamo però dire, senza paura in questo caso, è che quando si affrontano Gremio e Botafogo, a differenza di quanto succede nella maggior parte delle partite del campionato brasiliano, lo spettacolo è assicurato. Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, la partita ha sempre regalato almeno una rete per squadra e in tre occasioni anche tre reti complessive. Vedendo i problemi difensivi che entrambe hanno, e che sono sotto gli occhi di tutti, crediamo fortemente che questo match, pure stavolta, possa regalare un certo numero di emozioni.
Come vedere Gremio-Botafogo in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la seconda giornata del Brasileirao Gremio-Botafogo, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.78 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La quota del GOL che potete vedere sopra è quella che ci piace maggiormente per questo match e i motivi ve li abbiamo spiegati prima. Occhio pure al pareggio finale che, visto il momento che le due squadre stanno attraversando, potrebbe anche accontentare tutti.
Le probabili formazioni di Gremio-Botafogo
GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Marcos, Gustavo, Wagner, Marlon; Edenilson, Arthur Melo; Tete, Willian, Amuzu; Carlos Vinicius.
BOTAFOGO (3-4-3): Neto; Ponte, Newton, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Rodriguez, Cabral, Montoro.