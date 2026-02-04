Pronostico Gremio-Botafogo: quinta volta nelle ultime sei

Gremio-Botafogo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque per il Gremio; due vittorie e tre sconfitte per il Botafogo nello stesso arco di tempo. Avrebbero potuto fare meglio? Certamente sì, avrebbero potuto fare meglio. Ma tant’è, il momento è quello che è e bisogna fare di necessità virtù.

Ora, andare a capire come realmente questa partita potrebbe andare a finire è davvero complicato. Quasi impossibile. La classica tripla, ovviamente, anche se chi gioca in casa ha sempre un vantaggio e il fattore campo, in generale, negli scontri diretti ha sempre una percentuale un poco più alta. Quello che possiamo però dire, senza paura in questo caso, è che quando si affrontano Gremio e Botafogo, a differenza di quanto succede nella maggior parte delle partite del campionato brasiliano, lo spettacolo è assicurato. Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, la partita ha sempre regalato almeno una rete per squadra e in tre occasioni anche tre reti complessive. Vedendo i problemi difensivi che entrambe hanno, e che sono sotto gli occhi di tutti, crediamo fortemente che questo match, pure stavolta, possa regalare un certo numero di emozioni.