Pronostico Betis-Atletico Madrid: la striscia rimane aperta

Betis-Atletico Madrid è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Il Betis ha conquistato tre volte questa manifestazione nella propria storia. E sogna di arrivare in fondo di nuovo. Complicato, perché di fronte ha un Atletico Madrid che è vero non sta vivendo il suo miglior momento di forma, ma che in Coppa del Re ha una striscia assai importante aperta, soprattutto quando gioca in trasferta.

Oltre a vincere sette delle ultime otto partite in questa competizione, la truppa del Cholo Simeone (che vede la possibilità, a dire il vero, di arrivare in fondo e senza derby questa volta nel mezzo), non ha perso nessuna delle ultime sette partite giocate fuori casa, in generale in questo caso. Parliamo quindi di una squadra che sì non ha vinto le ultime due gare (agevoli sulla carta) ma che riesce comunque a gestire la pressione quando non scende in campo davanti al pubblico amico.

La qualità in campo non è minimamente paragonabile. E magari, Simeone, a gara in corso, potrebbe pure dare spazio a Lookman, ufficiale da oggi, e che ha fatto il percorso inverso di Raspadori. Un’altra freccia nell’arco del Cholo che, come detto, sotto l’aspetto qualitativo, ha una rosa totalmente diversa da quella del Betis. Nettamente migliore. Insomma, ci aspettiamo una vittoria esterna, senza discussioni, perché è l’unico reale trofeo che i madrileni possono portare a casa in questa annata.

Come vedere Betis-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Atletico Madrid, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re è in programma giovedì 5 febbraio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Atletico Madrid vincente. La quota di oltre due volte la posta è succulenta ed è da prendere. Le motivazioni degli ospiti faranno decisamente la differenza.

Le probabili formazioni di Betis-Atletico Madrid

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Ortiz, Llorente, Natan, Gomez; Roca, Fornals; Altimira, Ezzalzouli, Antony; Avila.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Alvarez, Almada.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2