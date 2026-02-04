Pronostico Bahia-Fluminense: stato di salute clamoroso

Bahia-Fluminense è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno stato di salute clamoroso per queste due squadre. Il Bahia arriva da un filotto di sette vittorie di fila, mentre il Palmeiras ne ha piazzate quattro consecutive. Evidente che tutto in questi due club stia andando per il verso giusto. Ed è evidente che, da due squadre che vivono questa forma, ci aspettiamo uno spettacolo assicurato.

Molto differente, tra le altre cose, di quello che è successo nel corso di quattro degli ultimi cinque scontri diretti. In queste partite, infatti, finite sempre con una vittoria o dell’una o dell’altra, solamente una delle due ha trovato la via della rete. In questo arco di tempo, inoltre, c’è solamente un pareggio, ricco in questo caso di emozioni a non finire. Parliamo di una sfida, giocata lo scorso anno, nel mese di agosto, che ha regalato sei reti complessive. Avrete capito sì che si è chiusa 3-3. Ora, non ci aspettiamo sicuramente un risultato del genere (è un’anomalia, in generale, per quanto riguarda questo campionato) ma sicuramente ci aspettiamo che da questo match possa venire fuori un risultato molto simile, almeno per quanto riguarda la possibilità di vedere entrambe le formazioni a segno. E poi? E poi chissà, magari il finale potrebbe regalare lo stesso risultato. Alla fine dei conti ci pare quello maggiormente pronosticabile anche perché queste due squadre non chiudono una partita con la X da diverso tempo.