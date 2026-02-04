Pronostico Al Okhdood-Al Hilal: Inzaghi, che fai?

Al Okhdood-Al Hilal è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Tre pareggi di fila e la sensazione che qualcosa si sia rotto. Sì, è arrivato tra gli altri pure Benzema nel mercato invernale, ma la strada verso il titolo dell’Al Hilal si è complicata. E cominciano a piovere le prime critiche sul lavoro di Simone Inzaghi.

Che fa adesso il tecnico? No, non ha altre soluzioni o un’altra strada da prendere. Deve per forza vincere questa partita per cercare di rimanere in testa alla classifica. Qualcosa si è inceppato, lo abbiamo capito tutti, ma la soluzione dentro questa squadra non è stata trovata. L’ultimo pareggio interno, quello contro Al Ahli (zero a zero) ha fatto capire inoltre che quando si trova una squadra molto organizzata dietro è difficile bucarla. Ecco perché è arrivato il francese in attacco: nonostante l’età, Benzema, rimane un fuoriclasse assoluto figuriamoci in un campionato nel quale, in generale, il profilo tecnico è quello che conosciamo tutti. Detto questo, ovvio che ci aspettiamo un riscatto in questa partita. No, Inzaghi non rischia la panchina, e ci mancherebbe, ma un altro pareggio, con tutti gli investimenti che sono stati fatti nel corso di questa estate, allora potrebbero iniziare a pesare. Il ritorno alla vittoria. Questo ci aspettiamo.

Come vedere Al Okhdood-Al Hilal in diretta tv e in streaming

Al Okhdood-Al Hilal in programma giovedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Vittoria con annessa prestazione. Questo è l’obiettivo dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Una sfida nella quale gli ospiti devono vincere e convincere. Non c’è altra via per tenere a bada le polemiche.

Le probabili formazioni di Al Okhdood-Al Hilal

AL OKHDOOD (5-4-1): Portugal; Abu Abd, Al Hatila, Gunter, Al Rubaie, Fagihy; Bassogog, Neyou, Gul, Nguen; Narey.

AL HILAL (4-4-2): Bono; AL Harbi, Koulibaly, Tambatki, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Malcom, Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3