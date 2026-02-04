Pronostico Al Nassr-Al Ittihad: rientra Ronaldo e fanno 6

Al Nassr-Al-Ittihad è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo la polemica della scorsa settimana, quando ha deciso di rimanere fuori in protesta con il calciomercato, Cristiano Ronaldo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare a giocare in questo match complicato per l’Al Nassr, in casa contro l’Al-Ittihad.

Anche perché la classifica si è sensibilmente accorciata e, un solo punto, al momento, dividono i gialloneri dalla testa della classifica occupata dall’Al Hilal di Inzaghi. Che non vive il miglior momento di forma e ha una partita difficile. Anche se dovrebbe vincerla. Ma sarebbe importante non perdere terreno dalla capolista e lasciare indietro, pure, Al Ahli e Al Qadsiah che sono lì, pronte ad approfittare di qualunque passo falso.

Le cinque vittorie di fila collezionate nel corso delle ultime uscite hanno rimesso a posto la situazione in casa Al Nassr che ha ritrovato pure la migliore condizione di quegli uomini importanti che erano stati impegnati in Coppa d’Africa lo scorso mese. Hanno balbettato invece nell’ultimo periodo gli ospiti, (due vittorie nelle ultime cinque) e hanno perso un po’ di posizioni in classifica. Ma hanno pur sempre delle qualità non indifferenti, qualità che possono sì mettere in difficoltà i padroni di casa ma che non basteranno per riuscire a fare risultato.

Come vedere Al Nassr-Al-Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al-Ittihad in programma venerdì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Sul fatto che entrambe troveranno la via della rete non crediamo ci possano essere delle discussioni. Come non ci sentiamo nemmeno di mettere in discussione la vittoria dell’Al Nassr. Quindi anche di combo si potrebbe andare.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al-Ittihad

AL NASSR (4-4-2): Bento; Ghannam, Simaka, Martinez, Al Nasser; Mane, Angelo, Al Hassan, Yahya; Ronaldo, Joao Felix.

AL ITTIHAD (4-3-3): Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Al Ghamdi, Fabinho, Doumbia; Diaby, Aouar, Roger.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1