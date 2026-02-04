Pronostico Al Ahli-Al Hazem: i giochi restano aperti

Al Ahli-Al Hazem è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La serie di otto vittorie di fila dell’Al Ahli, una delle squadre più forti di tutto il campionato saudita, è stata interrotta dal pareggio sul campo dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Un ottimo punto conquistato in trasferta che permette di rimanere lì, a solamente pochi punti dalla testa della classifica. Sono tre, per la precisione.

Nove quindi i risultati utili dei padroni di casa che contro l’Al Hazem – undicesimo in classifica, quindi fuori da tutto – che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta, cercano un’affermazione che sulla carta sembra ampiamente pronosticabile. Nel turno dell’inizio della settimana la prova di forza, fisica, mentale e anche tattica è stata impressionante. Sì, perché anche se è vero che la truppa del tecnico italiano sta vivendo il momento più complicato della propria annata, è sempre difficile riuscire a fare dei punti nello scontro diretto. Questo risultato ha dato ulteriori stimoli e possibilità. E ha dato certezze per cercare di rimanere fino alla fine dentro la lotta per il titolo insieme all’Al Nassr di Ronaldo. Insomma, non è proprio il momento questo di abbassare la tensione. E l’Al Ahli questo lo sa bene, tant’è che una vittoria, come spiegato, ci pare decisamente alla portata. Oltre che scontata, oseremmo dire.

Come vedere Al Ahli-Al Hazem in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Hazem in programma giovedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.17 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria interna non è minimamente in discussione. La vittoria dell’Al Ahli è alla portata e i padroni di casa se la prenderanno senza particolari problemi. Match, inoltre, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Hazem

AL AHLI (4-4-2): Mendy; Abdulharam, Hamidou, Ibanez, Al Hawsawi; Mahrez, Atangana, Kessie, Galeno; Millot, Toney.

AL HAZEM (3-4-3): Varela; Al Yami, Tanker, Al Dakheel; Al Harbi, Al Shamrani, Bah, Al Nakhili; Al Dhuwayhi, Al Somah, Al Habashi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1