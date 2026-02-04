Pronostici Inter-Torino: marcatore e tiri in porta

Inter-Torino, i pronostici dell’incontro: dal marcatore ai possibili tiratori della gara in programma a San Siro
Sempre più in vetta alla classifica, l’Inter di Christian Chivu è attesa da un confronto agevole solo sulla carta. Viste la posizione in classifica in campionato, infatti, il Torino potrebbe avere una chance importante per dare la sterzata ad una stagione caratterizzata fin qui da più ombre che luci.
Il pacchetto offensivo a disposizione dei nerazzurri, però, può far svoltare l’inerzia dell’incontro da un momento all’altro. Un profilo come Esposito, ad esempio, alla luce della fisicità del bomber dell’Inter e della sua capacità di rendersi pericoloso in un fazzoletto, rappresenta un profilo piuttosto credibile in ottica quasi marcatore con sostituto.
Nella stessa scia si insinua anche l’Over 1,5 tiri in porta plus di Bonny, con Frattesi che, schierato nuovamente in posizione di mezzala, non dovrebbe mancare l’appuntamento con almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Sull’altro versante, invece, occhio soprattutto a due nomi: Adams e Vlasic sono infatti due calciatori a cui basta veramente poco per accendersi.
Esposito quasi marcatore con sostituto; Bonny Over 1,5 tiri in porta plus; Frattesi, Adams e Vlasic Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 20,58 su Goldbet.