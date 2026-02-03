Pronostici Coppa di Francia 4 febbraio, tra “imbattibili” e mine vaganti: ma le big non tradiscono

Coppa di Francia, oggi sono in programma cinque match validi per gli ottavi di finale. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai rigori.

Una cosa è certa: la Coppa di Francia 2025-26 non la rivincerà il PSG, caduto a sorpresa a gennaio nel derby con i cugini del Paris FC, vittoriosi nel vicino Parco dei Principi con un gol dell’ex Fiorentina Ikoné. La seconda squadra di Parigi, dopo aver fatto fuori i detentori, negli ottavi di finale sfiderà il Lorient, che nella classifica della Ligue 1 precede i capitolini di sette punti. I Merlus sono attualmente noni e nelle ultime settimane vantano quasi un ritmo da Europa. Nel weekend è arrivata la terza vittoria consecutiva ma ciò che sorprende di più è un’imbattibilità che va avanti da tre mesi esatti, visto che l’ultima sconfitta risale allo scorso 2 novembre.

Il Paris FC invece deve fare attenzione a non essere risucchiato nella bagarre retrocessione. Il margine sulla terzultima è di sette punti, abbastanza rassicurante. Ma il campionato è ancora lungo. E la formazione capitolina, tornata in massima serie quest’anno dopo decenni – dal mercato invernale sono appena arrivati tre italiani, Immobile, Koleosho e Coppola – potrebbe pagare in termini di inesperienza. Il Lorient, dunque, appare leggermente favorito e determinato a “vendicare” la sconfitta patita ad ottobre nella capitale francese. Come avvenne in quella circostanza – finì 2-0 per i parigini – ci aspettiamo un match bloccato per larghi tratti.

Da ormai due turni di Ligue 1 il Lens non è più primo: la sconfitta rimediata a Marsiglia ha favorito il sorpasso del PSG, che ora è a +2 sui giallorossi.

Gli uomini di Pierre Sage però si sono immediatamente rialzati battendo 1-0 il Le Havre e tenendo lontane le inseguitrici. Adesso la coppa, mai vinta prima d’ora nella storia del club: le fatiche per l’impegno infrasettimanale potrebbero farsi sentire ma il Troyes, formazione che milita nella serie cadetta, la Ligue 2, non rappresenta una minaccia credibile. Parliamo peraltro di una squadra che sta avendo un momento di appannamento – due sconfitte di fila – nonostante sia sempre prima nel proprio campionato.

Le previsioni sulle altre partite

La Coppa di Francia rappresenta un’occasione di riscatto per il Nizza, fin qui protagonista di una stagione molto deludente. Per il club rossonero il peggio sembra essere alle spalle – è ormai fuori dalla zona retrocessione – e andare avanti nella seconda competizione nazionale per ordine di importanza potrebbe essere un modo per dimenticare e archiviare sei mesi da incubo.

Ci sono buone possibilità che gli uomini di Claude Puel riescano ad avere la meglio sul Montpellier, squadra che al momento gravita a metà classifica in Ligue 2. L’avventura in Coppa di Francia degli occitani terminerà verosimilmente in Costa Azzurra.

Approderà quasi certamente ai quarti di finale anche il Tolosa, ottavo in Ligue 1 e a -1 dall’Europa. I biancoviola affrontano l’Amiens, impelagato nella lotta per non retrocedere in Ligue 2: sfida che non dovrebbe riservare sorprese, anche se nei due turni precedenti il Tolosa ha sempre incassato almeno una rete e potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata neppure stavolta. Il Lione, infine, metterà fine alla favola del Laval, squadra attualmente penultima in Ligue 2. Troppo ampio il divario tra le due compagini, motivo per cui ipotizziamo una vittoria netta da parte dei Gones.

Coppa di Francia: possibili vincenti

Lorient o pareggio (in Lorient-Paris FC)

Lens (in Troyes-Lens)

Nizza (in Nizza-Montpellier)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lione-Laval

La partita da almeno un gol per parte

Tolosa-Amiens

La partita da meno di tre gol complessivi

Lorient-Paris FC

