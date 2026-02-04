I pronostici di mercoledì 4 febbraio: Coppa Italia, League Cup, Coppa del Re e non solo

I pronostici di mercoledì 4 febbraio, ci sono partite di Coppa Italia, League Cup, Coppa del Re, Coppa di Francia e Coppa di Germania

Tra gli obiettivi stagionali dell’Inter c’è anche la Coppa Italia, trofeo che i nerazzurri hanno sollevato l’ultima volta nel 2023 a Roma dopo aver battuto in finale la Fiorentina. Se a maggio dovessero riuscire a ripetersi nella Capitale andrebbero in “doppia cifra”, visto che sarebbe il loro decimo trionfo nella manifestazione. Lautaro Martinez e compagni hanno esordito in quest’edizione lo scorso dicembre, asfaltando il Venezia, formazione che milita in Serie B: nonostante un undici composto quasi totalmente da riserve fu una partita senza storia, con i lagunari travolti 5-1 a San Siro.

Nei quarti, in teoria, l’Inter avrebbe dovuto affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, che però è caduta a sorpresa nell’ottavo con il Torino, corsaro all’Olimpico per la seconda volta in stagione (anche in campionato i granata erano riusciti a beffare i giallorossi a domicilio). Sebbene l’Inter resti favorita per la profondità della rosa, il massiccio turnover potrebbe regalare una partita più equilibrata del previsto. La giocata più interessante è il segno Gol: la voglia di mettersi in mostra delle riserve nerazzurre da una parte e la freschezza degli innesti granata dall’altra, promettono scintille.

I pronostici sulle altre partite

Lo 0-2 di St. James’ Park profuma di sentenza. Inutile girarci attorno: il Manchester City ha già ipotecato la finalissima di League Cup, lasciando al Newcastle il compito quasi impossibile di ribaltare il risultato all’Etihad Stadium. A fare la differenza lo scorso 13 gennaio sono stati i nuovi volti dell’armata di Pep Guardiola: Semenyo – già a quota 4 reti da quando ha lasciato Bournemouth a gennaio – e Cherki. Il sigillo dell’ex Lione in pieno recupero ha gelato le ambizioni delle Magpies, che ora vedono il titolo conquistato lo scorso anno scivolare via dalle proprie mani. Difenderlo sarà molto complicato.

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per le Magpies, a secco di vittorie in Premier League da oltre un mese e precipitate al decimo posto. All’Etihad Stadium, il Newcastle dovrà decidere se tentare l’impresa impossibile o preservare le energie per invertire una tendenza pericolosa in campionato. Non è da escludere che Howe decida di dare priorità al prossimo impegno di Premier League facendo riposare non pochi titolari: di sicuro non sarà presente Bruno Guimaraes, mentre Elanga e Woltemade potrebbero partire dalla panchina.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Manchester City-Newcastle, League Cup, ore 21:00

Vincenti

INTER (in Inter-Torino, Coppa Italia, ore 21:00)

(in Inter-Torino, ore 21:00) FLAMENGO (in Flamengo-Internacional, Brasileirao, ore 23:00)

(in Flamengo-Internacional, ore 23:00) PALMEIRAS (in Palmeiras-Vitoria, Brasileirao, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Newcastle , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 PSV-Heerenveen , Coppa d’Olanda, ore 21:00

, Coppa d’Olanda, ore 21:00 Aberdeen-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Holstein Kiel-Stoccarda , Coppa di Germania, ore 20:45

, Coppa di Germania, ore 20:45 Dundee-Motherwell , Scottish Premier, ore 20:45

, Scottish Premier, ore 20:45 Inter-Torino, Coppa Italia, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 22.48 GOLDBET ; 21.54 SPORTBET; 22.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Portsmouth-Ipswich Town, Championship, ore 20:45