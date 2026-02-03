Pronostico Valencia-Athletic Bilbao: i gol sono una certezza

Valencia-Athletic Bilbao è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Valencia e Athletic Bilbao nel corso della loro storia hanno già vinto questo trofeo. E sognerebbero anche di farlo nuovamente. Ma il momento è complicato per entrambe in campionato quindi è oggettivo che i pensieri, per raggiungere poi quelli che sono gli obiettivi stagionali, sono rivolti verso la Liga. Ma una semifinale di Coppa fa sempre piacere. E ci pare possano essere favoriti i baschi ospiti.

Abbiamo una certezza in questa partita: il fatto che i gol non mancheranno. Sono le statistiche a dircelo. Intanto: il Valencia (ha vinto 8 volte questa Coppa) in nove delle ultime undici partite giocate ha finito con il GOL. Sei delle ultime sette partite dell’Athletic Bilbao, invece, hanno regalato almeno tre reti complessive. Difese ballerine e attacchi pungenti, oseremmo dire. Anche se la prima delle due cose, visti poi i risultati che hanno accompagnato queste due formazioni, ci pare quella più vera. I gol, insomma, ci saranno in questa gara da dentro o fuori e, come detto prima, anche per la differenza dei pensieri che in campionato accompagnano queste due squadre (i padroni di casa si devono salvare) è evidente che siano gli ospiti i favoriti. Ah, volete sapere quante volte il Bilbao ha vinto la Coppa del Re? I baschi sono la seconda squadra di tutta la Spagna ad averla vinta più volte, parliamo di 24 volte.

Come vedere Valencia-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Athletic Bilbao, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 4 febbraio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Come detto prima ci aspettiamo almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. E pure il colpo esterno del Bilbao.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Bilbao

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Foulquier, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Santamaria, Pepelu, Danjuma; Almeida; Sadiq.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; Areso, Paredes, Lekue, Boiro; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2