Pronostico Rangers-Kilmarnock: il conto è di 16-3

Rangers-Kilmarnock è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico 

Le ultime quattro sfide tra Rangers e Kilmarnock hanno un computo clamoroso, ed è quello che vedete nel nostro titolo. In poche parole, in tutte le vittorie dei padroni di casa – che saranno vincenti anche nella serata di mercoledì – sono arrivate sedici reti da un lato e tre dall’altro.

Pronostico Rangers-Kilmarnock
Pronostico Rangers-Kilmarnock: il conto è di 16-3 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ora, il momento dei Rangers non è il migliore. Ma gli ospiti sono penultimi nella classifica del campionato scozzese con nessuna possibilità di tirarsi fuori da quello che alla fine sarà il destino, vale a dire la seconda fase del campionato per non retrocedere. Una gara che ha poco da raccontare, questa. Una gara che è indirizzata sin da subito e come detto con nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria dei padroni di casa. Sì, magari regalerà – come spesso succede – almeno diverse reti. Ma per il pronostico ci trasferiamo sotto.

Come vedere Rangers-Kilmarnock in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato scozzese Rangers-Kilmarnock, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria dei Rangers è quotata 1.27 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

Senza nessuna possibilità che i Rangers non vincano questa partita, il bello è riuscire a trovare il risultato esatto oppure inserire il tutto in una combo. E potrebbe essere quella di una vittoria in casa, dentro una gara da almeno tre reti complessive e anche con gli ospiti a segno. Ah, il match si dovrebbe sbloccare pure nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Rangers-Kilmarnock

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez, Meghoma; Raskin, Chukwuani; Moore, Aasgaard, Gassama; Miovski. 
KILMARNOCK (4-3-1-2): Roos; Schjonning-Larsen, Brown, Deas, Thompson; Lyons, Watson, Polworth; Kiltie; Anderson, John-Jules.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
