Pronostico Rangers-Kilmarnock: il conto è di 16-3

Rangers-Kilmarnock è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico

Le ultime quattro sfide tra Rangers e Kilmarnock hanno un computo clamoroso, ed è quello che vedete nel nostro titolo. In poche parole, in tutte le vittorie dei padroni di casa – che saranno vincenti anche nella serata di mercoledì – sono arrivate sedici reti da un lato e tre dall’altro.

Ora, il momento dei Rangers non è il migliore. Ma gli ospiti sono penultimi nella classifica del campionato scozzese con nessuna possibilità di tirarsi fuori da quello che alla fine sarà il destino, vale a dire la seconda fase del campionato per non retrocedere. Una gara che ha poco da raccontare, questa. Una gara che è indirizzata sin da subito e come detto con nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria dei padroni di casa. Sì, magari regalerà – come spesso succede – almeno diverse reti. Ma per il pronostico ci trasferiamo sotto.