Pronostico PSV-Heerenveen: non c’è proprio storia

PSV-Heerenveen è una partita degli quarti di finale di Coppa d’Olanda. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla
In Olanda, il PSV, fa praticamente un altro sport rispetto alle avversarie: primo in classifica con sedici punti di vantaggio sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa e, in casa, in questa stagione, non ha mai perso.
Ovvio che dopo aver messo in cassaforte la vittoria del campionato – non c’è nessuna possibilità di essere ripresi, è evidente – la squadra di Bosz vuole trovare motivazioni giocando partite di altre competizioni. E adesso tocca alla Coppa d’Olanda, in questo quarto di finale che non può avere la minima storia. La vittoria contro il Feyenoord dello scorso weekend, dopo un periodo un po’ così tra campionato e Champions, ha permesso a Perisic e compagni (alla fine il croato è rimasto in Olanda nonostante il pressing dell’Inter) di mettersi alle spalle i pensieri che sarebbero potuti scaturire (negativi) da un altro risultato non positivo. Una situazione rispedita subito al mittente.
E adesso, contro un Heerenveen che sta facendo discretamente in stagione – è in corsa per i playoff europei – e che viene da quattro risultati utili nelle ultime cinque, il compito ci pare agevole. Molto agevole. Nessun turnover per il tecnico, niente di niente. C’è da conquistare una semifinale che potrebbe avvicinare un ulteriore titolo. Il PSV Non avrà problemi a vincere.
Come vedere PSV-Heerenveen in diretta tv e in streaming
PSV-Heerenveen è in programma mercoledì alle 21. I diritti della Coppa di Francia in Italia non sono stati acquisiti da nessuno, quindi la gara in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in streaming.
Il pronostico
Una gara sicuramente da almeno tre reti complessive questa. Com’è sicura la vittoria del PSV che vuole mettere le mani su questo trofeo dopo aver blindato il campionato con una stagione fino al momento esaltante.
Le probabili formazioni di PSV-Heerenveen
PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Junior; Veerman, Wanner, Saibari; Perisic, Bajraktarevic, Til.
HEERNVEEN (4-3-3): Klaverboer; Braude, Willemsen, Overeem, Zagaritis; Linday, Brouwers, Meerveld; Trenskow, Rivera, Vente.