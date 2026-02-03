Pronostico Flamengo-Internacional: una gioia dopo tre sconfitte

Flamengo-Internacional è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.
Tre sconfitte di fila, tra le quali anche la Supercoppa del Brasile lo scorso 1 febbraio. Il momento del Flamengo, che lo scorso anno ha vinto tutto, è complicato. E anche questo campionato è iniziato con una debacle.
Una situazione, questa, decisamente impronosticabile. Ma prima o poi, per una squadra che ha in rosa dei giocatori che in qualsiasi momento sono decisamente in grado di fare la differenza, una vittoria deve per forza arrivare. E perché non dovrebbe essere questa?
Anche per via degli scontri diretti – prendiamo in considerazione solamente gli ultimi cinque – non vediamo come i rossoneri possano non vincere questa partita. Sono quattro le vittorie, tutte nette e mai sudate nonostante in una occasione il risultato sia stato risicato. Quindi crediamo fortemente che il Flamengo possa conquistare una gioia dopo un momento un po’ così, di crisi. Che capita a tutti, anche alle grandissime squadre. Insomma, il primo squillo dell’annata è dietro l’angolo.
Come vedere Flamengo-Internacional in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la seconda giornata del Brasileirao Flamengo-Internacional, in programma mercoledì alle 23, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Il primo squillo del Flamengo è in canna. La formazione rossonera si prenderà i tre punti che daranno il via a quella che è una nuova stagione.
Le probabili formazioni di Flamengo-Internacional
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson, Leo Pereira, Ortiz, Alex Sandro; Pulgar, Evertton; Plata, Carrascal, Everton; Pedro.
INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Bruno, Victor Gabriel, Torres, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Tabata; Borre.