Pronostico Bragantino-Atletico Mineiro: in casa non hanno rivali

Bragantino-Atletico Mineiro è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.

In Brasile è ripreso il campionato e la seconda giornata della massima serie mette di fronte Bragantino e Atletico Mineiro. Due squadre che stanno bene, in generale, se andiamo a vedere quelli che sono i risultati arrivati nelle ultime settimane anche nelle varie manifestazioni che si giocano in Sudamerica.

La vittoria esterna sul campo del Coritiba – il Bragantino così come era successo lo scorso anno è una squadra che prende pochissimi gol – ha di fatto lanciato immediatamente i padroni di casa. Che, analizzando bene quelli che sono i risultati che appunto arrivano tra le mura amiche, sono forse una delle squadre che ha fatto meglio proprio davanti al proprio pubblico. Parliamo di un club che nelle ultime sette ha vinto cinque volte e, nelle affermazioni appunto, ha segnato sedici gol subendone solamente uno. In pratica parliamo quasi di una macchina perfetta. A differenza di quello che è il cammino esterno del Mineiro: praticamente un gol lo prende sempre (è successo così nelle ultime cinque trasferte) e che poche volte riesce a rimanere in partita.

Ci sono poi gli scontro diretti: negli ultimi cinque in due occasioni il Bragantino ha vinto, due sono stati i pareggi e una sola la sconfitta. Quindi ci pare un leggere appannaggio dei biancorossi che possono così conquistare la seconda vittoria di fila in questo campionato.