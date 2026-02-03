Pronostico AZ Alkmaar-Twente: sconfitta dopo 16 turni

AZ Alkmaar-Twente è una partita degli quarti di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Divise da un solo punto in classifica nella Eredivisie – a favore dei padroni di casa – AZ e Twente si giocano l’accesso alla semifinale di Coppa d’Olanda in una gara secca con, ovviamente, la squadra che gioca in casa leggermente favorita.

Sì, perché l’AZ, nonostante non stia vivendo il momento di forma migliore della sua storia – a differenza degli ospiti, ma ne parleremo – affronta questo match sapendo di avere la reale possibilità di vincerlo questo trofeo. A livello qualitativo parliamo di una squadra assai più forte del Twente che, però, dal proprio canto, ha una serie infinita di risultati utili che le hanno permesso di essere proprio in alto in classifica. Parliamo di una squadra che viene da 16 (sedici) risultati utili di fila e che soprattutto mentalmente vive uno straordinario momento. Ma ci sono da dire due cose. La prima: una squadra come il Twente evidentemente non è stata costruita per riuscire a fare tutto questo. Secondo: prima o poi, anche perché riuscire a piazzare tutti questi risultati stanca, una sconfitta potrebbe arrivare. Ora, questa è una partita da dentro o fuori quindi si potrebbe pure andare oltre i soliti novanta minuti. Una opzione, quella dei supplementari, da tenere in assoluta considerazione.

Questo permetterebbe, almeno per quanto riguarda le mere statistiche, al Twente di continuare a non perdere. Anche se poi, nella realtà dei fatti, sarà proprio in questo modo. In ogni caso ci sentiamo di dire che c’è la possibilità di vedere gli overtime. Ma andiamo a vedere insieme il nostro pronostico.

Come vedere AZ Alkmaar-Twente in diretta tv e in streaming