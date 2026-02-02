Pronostico Arsenal-Chelsea, dieci incroci e un solo verdetto: destino già scritto

Arsenal-Chelsea è una partita valida per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Reduce da un weekend perfetto che ha blindato ulteriormente le sue ambizioni, l’Arsenal si tuffa adesso nella semifinale di ritorno di League Cup contro il Chelsea. Il 3-2 dell’andata a Stamford Bridge è il manifesto della stagione degli uomini di Arteta. Una squadra vorace, capace di dominare anche nelle competizioni cosiddette secondarie e che parte con il vantaggio psicologico (e di punteggio) per staccare il pass per la finale.

La capolista indiscussa della Premier League tre settimane fa avrebbe potuto far ritorno nel nord di Londra con uno scarto ancora più importante ma la doppietta di Garnacho tiene tutto ancora aperto.

Certo, quel gol di vantaggio consente alla squadra di Mikel Arteta di poter contare su due risultati su tre, visto che basterebbe anche un pareggio all’Emirates Stadium per staccare il pass per la finale e per provare a rivincere un trofeo che manca addirittura dalla stagione 1992-93. Ma c’è di più. L’Arsenal sta giocando contro la storia. Il sogno quadruple è ancora vivo e la fame di una squadra in corsa su quattro fronti potrebbe essere il fattore determinante per spegnere ogni velleità di rimonta dei Blues.

Entrambe reduci da un weekend perfetto

Sabato scorso, nel frattempo, i Gunners sono tornati a ruggire anche in campionato, strapazzando 4-0 il Leeds a domicilio. La gioia è stata doppia, perché le due inseguitrici, Manchester City e Aston Villa, hanno entrambe rallentato, permettendo a Gabriel e compagni di portarsi di nuovo a +6 sulla seconda. Ma non è stato da meno il Chelsea. In un derby infuocato contro il West Ham, i Blues hanno mostrato carattere, strappando il 3-2 definitivo solo al 92′ grazie a un sigillo di Enzo Fernandez. Se l’Arsenal arriva al ritorno di Carabao Cup con la forza della capolista, il Chelsea ci arriva con la consapevolezza di chi sa soffrire e colpire fino all’ultimo respiro.

I Blues appaiono rivitalizzati dalla cura Rosenior. Il tecnico arrivato a gennaio dallo Strasburgo ha ottenuto 6 successi in 7 partite, con la sola eccezione rappresentata proprio dalla sconfitta nella semifinale di Coppa di Lega con l’Arsenal. L’affermazione sugli Hammers ha permesso al Chelsea di mantenere il quinto posto e di restare ad una sola incollatura dal Manchester United. Se proprio volessimo trovare un difetto a questa squadra, punteremmo il dito sulla difesa. I Blues hanno sempre subito gol nelle ultime tre partite e stanno facendo fatica ad uscire dalla pressione, difficoltà che potrebbero pagare cara e amara contro una squadra come l’Arsenal che fa del pressing offensivo una delle sue armi migliori.

Rosenior, dopo aver fatto entrare dalla panchina i vari James, Cucurella, Fofana e Joao Pedro nella sfida con il West Ham, è pronto a regalargli una maglia da titolare in coppa. Dall’altro lato, Arteta non dovrebbe poter contare su Saka, in forte dubbio, e rinuncerà sicuramente al centrocampista spagnolo Merino, che rischia di aver terminato la stagione per via di un brutto infortunio al piede.

Il pronostico

La flessione di gennaio è un ricordo. L’Arsenal ha riacceso i motori e i precedenti contro i Blues sono a dir poco schiaccianti (nessuna sconfitta negli ultimi dieci incroci). All’Emirates Stadium, i Gunners hanno già piegato il Chelsea tre volte di fila. E, considerando la fragilità difensiva mostrata dagli uomini di Rosenior, è difficile ipotizzare un’inversione di rotta proprio ora. La combo 1+Over 2.5 è la giocata da seguire. L’Arsenal punta a chiudere la pratica con il suo calcio offensivo e proattivo, approfittando di un Chelsea che concede troppo per sperare nell’impresa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1