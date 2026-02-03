Pronostico Alavés-Real Sociedad: stavolta salta il quinto

Alaves-Real Sociedad è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Alaves e Real Sociedad, nella Liga, sono divise solamente da tre punti in classifica in favore della squadra che affronterà questo quarto di finale in trasferta. Il momento per i baschi ospiti (è un derby questo) è assai positivo: parliamo di una formazione che viene da 9 risultati utili di fila e che dopo un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative si sta riprendendo.

Certo, rientrare nelle zone che portano all’Europa è complicato. Ci sono troppi punti di distacco. E quindi sarebbe meglio pensare alla Coppa del Re che permette, in caso di vittoria, di arrivare in zone importanti. L’Alaves, dietro di tre punti come detto, ha una striscia aperta di quattro vittorie contro la Sociedad. Inaspettata, anche, per quelle che sono le qualità delle due squadre. Ma quando si gioca un derby i pronostici molto spesso si staccano, volano via. Ed è stato così nel corso delle ultime uscite.

Ma appunto perché parliamo di un derby (non nel vero senso della parola, ma un derby basco) anche stavolta, nonostante quello che è il fattore campo, si può pensare ad uno “stravolgimento”, se così possiamo chiamarlo, del pronostico. Crediamo che la Real Sociedad, per quella che è la forza dimostrata nel corso degli ultimi mesi, possa riuscire a prendersi una vittoria con qualificazione annessa.

Come vedere Alaves-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Real Sociedad, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 4 febbraio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Tre su cinque degli ultimi scontri diretti si sono chiusi con una sola squadra a segno. Difficile possa succedere di nuovo e infatti la quota GOL, nonostante dai bookmaker sia data molto più alta rispetto all’altra, ci piace. Come ci piace il colpo esterno della Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Sociedad

ALAVES (4-4-2): Fernandez; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi; Calebe, Guridi, Guevara, Rebbach; Martinez, Boye.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Oskarrson, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2