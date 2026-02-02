Non solo Championship: i pronostici di martedì 3 febbraio

Non solo Championship, nelle serie minori inglesi sono in programma alcuni recuperi. In campo anche l’Ipswich Town, che rischia di veder sfumare l’obiettivo promozione diretta.

La palla non smette praticamente mai di rotolare nelle serie minori inglesi. Stavolta però nienti turni infrasettimanale: in programma ci sono alcuni interessanti recuperi che riguardano sia la Championship, sia League One e League Two.

Nella serie cadetta l’Ipswich Town sta provando faticosamente a reinserirsi nella corsa ai primi due posti: un compito arduo attende i Tractor Boys, che con una gara da recuperare hanno 7 punti in meno di Coventry e Middlesbrough. La trasferta di Portsmouth rappresenta dunque un’occasione per riavvicinarsi sensibilmente, ma anche per mandare in archivio le due prestazioni deludenti negli ultimi due turni con Sheffield United (3-1) e Preston (1-1).

Nel weekend gli uomini di Kieran McKenna hanno evitato la seconda sconfitta di fila solo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Clarke in pieno recupero (da 180 minuti non segnano su azione, numeri insoliti per una squadra che vanta il secondo attacco più prolifico del torneo). L’Ipswich Town sta pure zoppicando in trasferta: appena una vittoria nelle ultime sei gare disputate fuori casa.

Le insidie non mancheranno di certo a Portsmouth. I Pompeys sono quintultimi a +4 sulla zona rossa ma vengono da 4 risultati utili di fila e sabato hanno annichilito 3-0 il West Bromwich. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se il Portsmouth riuscisse a raccogliere almeno un punto, sfruttando la discontinuità dei Tractor Boys in trasferta all’interno di un incontro da almeno una rete per parte.

Rinviata ad inizio gennaio per via del campo di gioco ghiacciato, si recupera anche la sfida tra Sheffield United e Oxford United. Per le Blades è indubbiamente una stagione deludente, se si considera che l’anno scorso si videro sfumare la promozione nella finale playoff con il Sunderland ed oggi navigano nella parte destra della classifica ormai a distanza siderale dalla post-season.

I biancorossi, tuttavia, nelle ultime due uscite sembrano aver ritrovato un po’ di fiducia nei propri mezzi, piegando 3-1 l’Ipswich Town e pareggiando 1-1 in casa del Millwall. Imbattuti da sette gare casalinghe, gli uomini allenati dall’esperto tecnico Chris Wilder dovrebbero imporsi su un avversario che è penultimo in classifica. E, nonostante sia apparso in crescita nella seconda metà del mese di gennaio, è uno dei principali candidati alla retrocessione. Il segno 1, insomma, appare la scelta più solida.

Le previsioni sulle altre partite

Spostandoci in League One, non dovrebbe offrire grande spettacolo la sfida salvezza tra Burton Albion e Doncaster, rispettivamente quartultima e terzultima in classifica. Leggera preferenza, in ogni caso, per i padroni di casa, reduci da un insperato pareggio con il Cardiff capolista: la tensione e i limiti tecnici delle due compagini suggeriscono un match bloccato. Il nostro consiglio è “under 2.5”.

Si preannuncia più movimentato lo scontro tra il Barnsley – a +6 sulla zona retrocessione e con il miglior attacco dal decimo posto in giù – ed il Northampton penultimo, squadra che non vince da metà dicembre e che viene da quattro ko consecutivi in cui non ha mai incassato meno di tre gol.

In League Two, infine, il Bristol Rovers, rilanciatosi grazie al roboante successo nello scontro diretto con il Newport County (3-0), si è allontanato dal penultimo posto. E potrebbe creare qualche grattacapo anche al più quotato Walsall, che ha perso la spinta propulsiva dopo i tre pareggi con Accrington, Crawley e Chesterfield. I Saddlers sono scivolati al settimo posto e rischiano di restare attardati nella corsa alla promozione diretta.

Possibili vincenti

Sheffield United (in Sheffield United-Oxford United, Championship)

Bristol Rovers o pareggio (in Bristol Rovers-Walsall, League Two)

La partita da almeno tre gol complessivi

Barnsley-Northampton, League One

La partita da almeno un gol per squadra

Portsmouth-Ipswich Town, Championship

La partita da meno di tre gol complessivi

Burton Albion-Doncaster, League One

Comparazione quote

La vittoria dello Sheffield United è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Burton Albion-Doncaster è quotata invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet.

