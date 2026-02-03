I pronostici di martedì 3 febbraio: Serie A, Coppa del Re, League Cup e non solo

I pronostici di martedì 3 febbraio, ci sono partite di Serie A, Coppa del Re, League Cup, Coppa di Francia e Coppa di Germania

Sei vittorie e cinque pareggi fuori casa. Imbattibilità dalla prima giornata di campionato. Mai nessuna sconfitta lontano da San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri, sfruttando questi numeri, è l’unica squadra rimasta davvero in corsa per provare a contendere lo scudetto all’Inter.

Ha avuto una settimana e più di tempo il tecnico livornese per preparare questo match, a differenza di un Bologna che giovedì scorso ha giocato in Europa League e che è atteso, inoltre, da un tour di force non indifferente visto che la settimana prossima giocherà in Coppa Italia e poi sarà pure impegnato negli spareggi europei. Il rendimento dell’ultimo periodo non induce ottimismo in casa Bologna.

I pronostici sulle altre partite

I sogni sono fatti per essere alimentati. E uno l’Albacete è riuscito anche a viverlo, eliminando a metà gennaio il Real Madrid. La prima di Arbeloa in panchina era quella. Una vittoria arrivata in pieno recupero che ha fatto la storia. E stavolta arriva il Barcellona, la prima della classe. Che non ha nessuna intenzione di fare una figura barbina come i madrileni.

Il sogno, insomma, stavolta si infrange. La qualificazione del Barcellona non è in discussione. La gara in questione regalerà spettacolo e anche almeno tre reti complessive. E pure l’Albacete, almeno un gol, lo potrebbe trovare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Marsiglia-Rennes, Coppa di Francia, ore 21:10

Vincenti

SHEFFIELD UNITED (in Sheffield United-Oxford United, Championship, ore 20:45)

(in Sheffield United-Oxford United, ore 20:45) BARCELLONA (in Albacete-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00)

(in Albacete-Barcellona, ore 21:00) BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-St Pauli, Coppa di Germania, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Khaleej-Al-Qadsiah , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Dordrecht-Helmond , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Albacete-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

AZ-Twente , Coppa d’Olanda, ore 20:00

, Coppa d’Olanda, ore 20:00 Bologna-Milan , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Arsenal-Chelsea, League Cup, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 13.65 GOLDBET ; 16.14 SPORTBET; 13.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Portsmouth-Ipswich Town, Championship, ore 20:45