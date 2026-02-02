Pronostico Sunderland-Burnley, occhio a quel dato incredibile: meglio di City e Arsenal

di

Sunderland-Burnley è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A inizio stagione, la sfida tra le neopromosse Sunderland e Burnley era etichettata come un classico scontro salvezza, vista la fatica cronica delle squadre provenienti dalla Championship. I Black Cats, però, hanno invertito la rotta: grazie a investimenti mirati, dopo 23 giornate occupano l’undicesimo posto con 33 punti. La zona Europa dista ora un’incollatura: il settimo posto è a portata di mano e, con la Premier League pronta a inviare almeno 5 club in Champions League grazie al ranking, anche l’ottavo piazzamento potrebbe regalare sogni continentali.

Brobbey
Pronostico Sunderland-Burnley, occhio a quel dato incredibile: meglio di City e Arsenal (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Complicato, tuttavia, prevedere se gli uomini di Regis Le Bris faranno un girone di ritorno strepitoso come quello d’andata. Il calo c’è stato: nelle ultime sette hanno vinto solo una volta e sono stati sconfitti nelle ultime due trasferte, arrendendosi nettamente prima al Brentford (3-0) e poi al West Ham (3-1).

Ma è in casa, nel rumoroso Stadium of Light, che il Sunderland ha conquistato il grosso dei punti, addirittura 23 su 33 totali. Quinti per rendimento interno, i Black Cats sono gli unici a non aver mai perso finora davanti al proprio pubblico, impresa che non è riuscita neppure alle due corazzate Arsenal e Manchester City. Record che molto probabilmente resterà immacolato anche dopo questo posticipo con il Burnley, che invece ha un piede e mezzo in Championship. I Clarets sono indubbiamente cresciuti nell’ultimo periodo, evitando la sconfitta per tre gare di fila (pareggi con Manchester United, Liverpool e Tottenham) e dimostrando di essere tutt’altro che rassegnati. Il problema è che una rimonta appare assai tardiva: la zona salvezza, nel momento in cui scriviamo, è distante 10 punti. Serve al più presto una vittoria: in campionato il Burnley non vince dallo scorso ottobre.

Come vedere Sunderland-Burnley in diretta tv e in streaming

Ugochukwu a colloquio con l'arbitro
Pronostico Sunderland-Burnley, occhio a quel dato incredibile: meglio di City e Arsenal (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sunderland-Burnley è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Sunderland è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Nonostante l’assenza pesantissima di Xhaka – vero equilibratore del centrocampo di Le Bris – il Sunderland resta favorito. Se è vero che il Burnley ha mostrato orgoglio fermando tre big come Liverpool, Tottenham e Manchester United, il rendimento esterno dei Clarets rimane deficitario e lo Stadium of Light non sembra il posto ideale per invertire il trend. Ci aspettiamo una gara intensa ma bloccata: la solidità casalinga dei Black Cats suggerisce una vittoria di misura o un match con poche reti. Il nostro consiglio? Il segno 1 in combo con l’Under 2.5.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Sunderland-Burnley

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra, Hume; Talbi, Brobbey, Le Fée.
BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Humphreys, Esteve, Tuanzebe; Walker, Ugochukwu, Florentino Luis, Pires; Edwards, Anthony; Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
Gestione cookie