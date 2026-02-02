Pronostico Sunderland-Burnley, occhio a quel dato incredibile: meglio di City e Arsenal

Sunderland-Burnley è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A inizio stagione, la sfida tra le neopromosse Sunderland e Burnley era etichettata come un classico scontro salvezza, vista la fatica cronica delle squadre provenienti dalla Championship. I Black Cats, però, hanno invertito la rotta: grazie a investimenti mirati, dopo 23 giornate occupano l’undicesimo posto con 33 punti. La zona Europa dista ora un’incollatura: il settimo posto è a portata di mano e, con la Premier League pronta a inviare almeno 5 club in Champions League grazie al ranking, anche l’ottavo piazzamento potrebbe regalare sogni continentali.

Complicato, tuttavia, prevedere se gli uomini di Regis Le Bris faranno un girone di ritorno strepitoso come quello d’andata. Il calo c’è stato: nelle ultime sette hanno vinto solo una volta e sono stati sconfitti nelle ultime due trasferte, arrendendosi nettamente prima al Brentford (3-0) e poi al West Ham (3-1).

Ma è in casa, nel rumoroso Stadium of Light, che il Sunderland ha conquistato il grosso dei punti, addirittura 23 su 33 totali. Quinti per rendimento interno, i Black Cats sono gli unici a non aver mai perso finora davanti al proprio pubblico, impresa che non è riuscita neppure alle due corazzate Arsenal e Manchester City. Record che molto probabilmente resterà immacolato anche dopo questo posticipo con il Burnley, che invece ha un piede e mezzo in Championship. I Clarets sono indubbiamente cresciuti nell’ultimo periodo, evitando la sconfitta per tre gare di fila (pareggi con Manchester United, Liverpool e Tottenham) e dimostrando di essere tutt’altro che rassegnati. Il problema è che una rimonta appare assai tardiva: la zona salvezza, nel momento in cui scriviamo, è distante 10 punti. Serve al più presto una vittoria: in campionato il Burnley non vince dallo scorso ottobre.

Come vedere Sunderland-Burnley in diretta tv e in streaming

Sunderland-Burnley è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Sunderland è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Il pronostico

Nonostante l’assenza pesantissima di Xhaka – vero equilibratore del centrocampo di Le Bris – il Sunderland resta favorito. Se è vero che il Burnley ha mostrato orgoglio fermando tre big come Liverpool, Tottenham e Manchester United, il rendimento esterno dei Clarets rimane deficitario e lo Stadium of Light non sembra il posto ideale per invertire il trend. Ci aspettiamo una gara intensa ma bloccata: la solidità casalinga dei Black Cats suggerisce una vittoria di misura o un match con poche reti. Il nostro consiglio? Il segno 1 in combo con l’Under 2.5.

Le probabili formazioni di Sunderland-Burnley

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra, Hume; Talbi, Brobbey, Le Fée.

BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Humphreys, Esteve, Tuanzebe; Walker, Ugochukwu, Florentino Luis, Pires; Edwards, Anthony; Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0