Pronostico Reims-Le Mans: da cinque partite lo stesso finale

Reims-Le Mans è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Rispettivamente seconda a terza forza della Serie B francese, Reims e Le Mans si sfidano in questa partita che mette un palio un posto nei quarti di finale della Coppa di Francia. Una manifestazione che continua a regalare delle sorprese. E una delle due andrà avanti, evidentemente.

Da cinque partite a questa parte, quando queste due squadre si affrontano, c’è una squadra vincente. Ed è il Reims. Che sì, ha bazzicato anche nella Ligue 1 nel corso delle ultime stagioni e che quindi ha una certa esperienza in più rispetto alle avversarie. Il sogno per i padroni di casa è quello di andare avanti anche per un altro motivo: infatti, in caso di passaggio del turno, ci sarebbero o Nizza o Montpellier, due squadre decisamente abbordabili – si fa per dire, rispetto alle altre – e quindi chissà, magari si potrebbe pure arrivare in fondo a questa manifestazione così come successo a diverse squadre di altre categorie nel corso degli ultimi anni.

Parliamo quindi di una sesta volta di fila per il Reims contro il Le Mans. Parliamo quindi di una vittoria che ci pare assicurata accompagnata anche da una bella quota.

Come vedere Reims-Le Mans in diretta tv e in streaming