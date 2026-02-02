Pronostico Maiorca-Siviglia: sono la squadra più fallosa della Liga

Maiorca-Siviglia è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La classifica della Liga è divisa a blocchi. Però, quello sotto, è il blocco che ha il maggior numero di squadre. E il Maiorca, formazione terzultima in classifica che è riuscita a conquistare sedici dei 21 punti punti portati a casa fino al momento, in partite giocate in casa, contro il Siviglia che un poco si è allontanato, ha un’occasione ghiotta per uscire dalla zona rossa.

Una sola vittoria nelle ultime quattro partite per i maiorchini, in casa ovviamente. Un dato questo che permette di guardare con un certo interesse al posticipo di lunedì contro un Siviglia che, come al solito, non riesce in nessun modo a trovare continuità nei propri risultati. Nelle ultime cinque uscite gli andalusi hanno conquistato solamente quattro punti. E, in trasferta, l’ultima vittoria è di settembre, alla settima giornata. Poi fuori casa si è vinto solamente nelle partite di Coppa del Re contro squadre di categoria inferiore.

Da un lato quindi c’è la voglia di prendersi una vittoria (il Maiorca parte favorito) contro una squadra che ha fatto il maggior numero di falli di tutto il campionato: al Siviglia, infatti, sono state fischiate 320 infrazioni fino al momento, nessuna come lei nella Liga. E siccome la posta in gioco è davvero altissima, la media potrebbe aumentare nello spazio di questi 90minuti.

Come vedere Maiorca-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Siviglia, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN.

Il pronostico

Quattro delle ultime cinque partite giocate in casa dal Maiorca sono finite con almeno un gol per squadra. Potrebbe rimanere questa cosa pure nel match di lunedì sera. Ci aspettiamo almeno cinque ammoniti. E la vittoria di chi gioca davanti al pubblico amico.

Le probabili formazioni di Maiorca-Siviglia

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas; Sanchez, Agoume, Mendy, Suazo; Fernandez; Romero, Adams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1