Pronostico Kocaelispor-Fenerbahce: risposta immediata

Kocaelispor-Fenerbahce è una gara della ventesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

A differenza di quanto successo lo scorso anno, quando il Galatasaray ad un certo punto della stagione ha allungato e quindi aveva messo in discesa il cammino in campionato, il Fenerbahce sta cercando, pure centrando degli acquisti mirati in questa sessione di mercato, di tenere duro e non lasciare andare via i rivali di sempre.

Ieri il Gala ha vinto, oggi la risposta arriverà da Guendouzi e compagni impegnati sul campo del Kocaelispor, una squadra che viaggia serenamente a metà classifica senza chissà quali ambizioni. Una squadra che cercherà sì di mettere il bastone tra le ruote, ma che non ci riuscirà. Un solo punto conquistato nelle ultime quattro per i padroni di casa. E nonostante gli ospiti abbiano avuto l’impegno in mezzo alla settimana in Europa, il fatto che questo match si giochi lunedì ha permesso un recupero sereno agli ospiti. Il momento in casa per il Fener è ottimo con tredici punti conquistati nelle ultime cinque partite. E questo filotto ha permesso di accorciare nei confronti della capolista che, al momento, è distante sei lunghezze. Ma nella prima serata di oggi tornerà a +3, e con una seconda parte di stagione tutta da giocare allora sì che il campionato rimarrà davvero aperto quest’anno.

Come vedere Kocaelispor-Fenerbahce in diretta tv e streaming

La sfida Kocaelispor-Fenerbahce, gara valida per la ventesima giornata della Super Lig, è in programma lunedì alle 18. In Italia nessuno ha i diritti del massimo campionato turco quindi non sarà possibile seguire la partita né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ci siamo già esposti su chi si prenderà questa vittoria, e crediamo che il Fenerbahce ci possa riuscire senza problemi. Nelle ultime gare, però, gli ospiti hanno concesso un po’ troppo e quindi stuzzica, visto che vale due volte la posta, la quota del GOL. Assolutamente da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Kocaelispor-Fenerbahce

KOCAELISPOR (4-2-3-1): Degirmenci; Oguz, Dijksteel, Smolcic, Haidara; Linetty, Keita; Churlinov, Rivas, Agyei; Petkovic.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Semedo; Guendouzi, Yuksek; Musaba, Asensio, Nene; Talisca.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3