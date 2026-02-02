Pronostico Casa Pia-Porto: il vantaggio torna di sette punti

Casa Pia-Porto è una gara della ventesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La sua partita ieri lo Sporting l’ha vinta, e adesso ha accorciato a quattro lunghezze sul Porto, che rimane saldamente primo in classifica. La squadra di Farioli che in trasferta ha perso una sola volta in stagione con il Nottingham in Europa League, non è intenzionata a mollare la presa. Anche perché il Casa Pia non può fare nessuna paura.

Terzultimi in classifica i padroni di casa, lontani due punti dalla salvezza. Poca cosa, in poche parole. Una squadra che tra le mura amiche in questa stagione non ha mai vinto. Ed è un dato clamoroso, questo. Perché di solito chi gioca per la permanenza riesce a dare qualcosa in più quando è spinto dal proprio pubblico. Ma in questo caso non è proprio così, evidente. E il Porto ne può e ne deve approfittare. Le qualità sono totalmente diverse, il momento di forma è totalmente diverso, e il fatto che la seconda in classifica abbia preso i tre punti costringe il tecnico italiano a non abbassare la guardia.

Negli ultimi sei incroci, inoltre, il Porto ha sempre vinto. Quindi non solo i punti di vantaggio sulla seconda torneranno sette, ma anche il computo totale degli scontri diretti porterà allo stesso numero di vittorie consecutive.

Come vedere Casa Pia-Porto in diretta tv e streaming

La sfida Casa Pia-Porto, gara valida per la ventesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 21:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria esterna senza prendere gol, parliamo pur sempre della migliore difesa del campionato con solamente due reti beccate in tutta la stagione. Il sette è il numero del Porto per questa serata.

Le probabili formazioni di Casa Pia-Porto

CASA PIA (4-3-3): Sequeira; Kaly, Sousa, Goulart; Larrazabal, Brito, Nhaga, Conte; Livolant, Cassiano, Morais.

PORTO (4-3-3): D Costa; Fernandes, T Silva, Bednarek, Kiwior; R Mora, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3