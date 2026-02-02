Pronostico Bologna-Milan: Allegri ritocca il record

Bologna-Milan è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sei vittorie e cinque pareggi fuori casa. Imbattibilità dalla prima giornata di campionato. Mai nessuna sconfitta lontano da San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri, sfruttando questi numeri, è l’unica squadra rimasta davvero in corsa per lo scudetto. Sì, manca ancora tantissimo alla fine della stagione ma l’Inter non molla la presa e non sembra avere nessuna intenzione – e non arrivano nemmeno segnali di questo genere – di farlo da qui alla fine.

Ha avuto una settimana e più di tempo il tecnico livornese per preparare questo match, a differenza di un Bologna che giovedì scorso ha giocato in Europa League e che è atteso, inoltre, da un tour di force non indifferente visto che la settimana prossima giocherà in Coppa Italia e poi sarà pure impegnato negli spareggi europei. Italiano – che forse da quando è in Emilia sta vivendo il momento con meno soddisfazioni – deve gestire e dosare le energie se vuole avere delle forze per giocarsi il tutto per tutto in questo mese. E contro il Milan il numeri del Bologna non è che siano così sereni: gli emiliani hanno vinto solamente 3 degli ultimi 33 scontri diretti (22 le sconfitte) anche se due di queste affermazioni sono arrivate nelle ultime quattro partite. Era un altro Milan, una squadra che addirittura lo scorso anno non è nemmeno riuscita a prendersi una qualificazione europea. E, rispetto allo scorso anno, è pure un altro Bologna. Che non ci sembra imbattibile e che ha commesso già diversi passi falsi.

La sensazione, quindi, è che Allegri allungherà quella striscia di partite senza sconfitte che già ha fatto fare la storia del Milan a questo allenatore. I rossoneri inoltre, potrebbero pure presentarsi a questo appuntamento forti di una situazione mentale molto più serena per via di un mercato che in queste ore potrebbe pure regalare un altro attaccante, quel Mateta del Palace. Non si vuole lasciare nulla al caso per lottare per lo scudetto. E tutto passa da questa sfida. Occhio al Milan.

Come vedere Bologna-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Milan è in programma martedì alle 20:45

Il pronostico

Il Milan porterà sicuramente a casa un risultato positivo. Su questo non abbiamo dubbi. Occhio alla vittoria esterna. In ogni caso, la gara, regalerà almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2