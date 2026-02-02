Pronostico Albacete-Barcellona: stavolta il sogno finisce

Albacete-Barcellona è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

I sogni sono fatti per essere alimentati. E uno l’Albacete è riuscito anche a viverlo, eliminando a metà gennaio il Real Madrid. La prima di Arbeloa in panchina era quella. Una vittoria arrivata in pieno recupero che ha fatto la storia. E stavolta arriva il Barcellona, la prima della classe. Che non ha nessuna intenzione di fare una figura barbina come i madrileni.

Il sogno, insomma, stavolta si infrange. E non ci sono possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. Perché i catalani di Flick hanno visto come gioca questa squadra, l’hanno studiata, e dopo il colpaccio del mese scorso non hanno intenzione di lasciare nulla al caso. Ne va della faccia e ne va della possibilità, tra le altre cose, anche di vincere un trofeo. Perché ora, senza Madrid, sono i catalani i favoriti per conquistare il titolo. Contro le piccole inoltre il Barcellona non ha quasi mai sbagliato in questa stagione.

Figuriamoci se lo può fare contro una squadra di categoria inferiore che sa benissimo che il suo posto non è proprio questo. Sarà sicuramente spettacolo e magari l’Albacete riuscirà pure a trovare almeno un gol durante la partita. Ma la vittoria finale non può essere e non sarà minimamente in discussione. Il Barcellona porterà a casa vittoria e qualificazione annessa.

Come vedere Albacete-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Albacete-Barcellona, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re è in programma martedì 3 febbraio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

La qualificazione del Barcellona non è in discussione. La gara in questione regalerà spettacolo e anche almeno tre reti complessive. E pure l’Albacete, almeno un gol, lo potrebbe trovare.

Le probabili formazioni di Albacete-Barcellona

ALBACETE (4-4-2): Marino; Lopez, Vallejo, Moreno, Jogo; Lazo, Rodriguez, Melendez, Valverde; Medina, Betancor.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Torres, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-4