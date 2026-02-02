Pronostico Al Okhdood-Neom: la differenza si fa sentire

Al Okhdood-Neom è una partita valida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sono quindi ci i punti di differenza in classifica tra queste due squadre. A favore degli ospiti che viaggiano tranquilli a metà classifica senza avere chissà quali ambizioni da qui alla fine dell’anno. Certo, è ancora presto per tirare i remi in barca, cosa che dall’altro lato, in quello di casa, nessuno si può permettere se si vuole cercare di rimanere in corsa per la salvezza.

Di solito in questi casi le motivazioni riescono decisamente a fare la differenza. Ma in questo caso, oltre al fatto che pure il Neom ne ha, c’è anche una grossa differenza di uomini che scenderanno in campo. E di numeri. Perché l’Al Okhdood è la squadra che ha il peggior attacco del campionato – 14 gol segnati in diciotto partite – ed è la terza peggior difesa con 34 reti incassate. In questo modo pensare alla salvezza è davvero impossibile e lo sanno pure i padroni di casa che cercheranno il colpo di coda, ovviamente, ma non ci riusciranno.

Anche perché il Neom sembra essersi messo alle spalle il momento negativo con la vittoria per tre a zero dello scorso fine settimana contro il Damac: una vittoria che ha ridato morale e soprattutto certezze ad una squadra che le aveva erse nei turni precedenti. E con uno stato d’animo totalmente diverso rispetto, il colpo esterno ci pare decisamente alla portata.

Come vedere Al Okhdood-Neom in diretta tv e in streaming

Al Okhdood-Neom in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria del Neom è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.92 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Il colpo esterno come spiegato prima è alla portata, assolutamente. Magari pure in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Okhdood-Neom

AL OKHDOOD (5-4-1): Portugal; Ashi, Asiri, Gunter, Al Rubaie, Ince; Bassogog, Gul, Hawsawi, Nguen; Narey.

NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Burayk, Hegazy, Zeze, Abdi; Noor, Al Faraj, Kone, Rodriguez; Lacazette, Benrahma.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2