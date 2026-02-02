Pronostici Udinese-Roma: marcatore e tiri in porta

Udinese-Roma, il pronostico del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Due squadre in salute e pronte a dar vita ad un match molto intenso, molto probabilmente caratterizzato da occasioni vibranti da una parte e dall’altra. Chiamata a rispondere agli squilli delle altre pretendenti per un posto in Champions League, la Roma di Gasperini cerca il bersaglio grosso nonostante il forfait di Dybala che spingerà il tecnico di Grugliasco a scelte più o meno obbligate.

Al centro dell’attacco agirà ancora una volta Malen. Dopo il gol all’esordio contro il Torino, l’attaccante olandese ha sfiorato il gol in almeno tre nitide circostanze: sfortuna e mancanza di precisione hanno impedito al neo acquisto giallorosso di trovare nuovamente una rete che non dovrebbe tardare ad arrivare.

Intenso nei dai e vai, Malen dovrebbe dare filo da torcere ad una difesa ben struttura fisicamente ma lenta nelle letture palla a terra: specialità della casa di un giocatore che si è preso la Roma dal suo arrivo a suon di prestazioni importanti.

Pronostici Udinese-Roma: i possibili tiratori del match

Interessante è poi la candidatura di Matias Soulé. Non al top della forma, l’argentino vuole battere qualche colpo per evitare di essere risucchiato in un loop non proprio vibrante. La gara contro l’Udinese, sotto questo punto di vista, potrebbe rappresentare quella della ripartenza.

Quantomeno degna di nota la quota che, riguardante l’argentino, prevede per lui “Assist o sostituto o Marcatore plus o Ammonito plus“. Ancora Roma e ancora fari puntati sulla trequarti dove Lorenzo Pellegrini si candida ad una maglia da titolare.

Agendo tra le linee con molti spiragli in cui inserirsi, l’ex Sassuolo dovrebbe trovare il terreno fertile per “sgasare” e impegnare Okoye ad almeno una parata.

Sull’altro versante, complice l’assenza di Zaniolo, Ekkelenkamp è chiamato a prendersi più responsabilità nella zona offensiva: il tuttocampista di Runjaic – che ha già otto conclusioni nello specchio della porta all’attivo – si candida ad inserirsi nel tabellino dei tiratori.

Per i più temerari, viste le difficoltà palesate dalla Roma nelle situazioni da calcio da fermo, con uno stake basso potrebbe essere valorizzata anche l’opzione Solet Over 0,5 tiro in porta plus: il difensore dell’Udinese sa come far male alle difese avversarie sia di testa che di piede e non è escluso che riesca a trovare lo spazio sufficiente per riuscire ad impegnare Svilar.

Malen marcatore plus; Soule assist o sostituto o marcatore plus o ammonito plus; Ekkelenkamp e Pellegrini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,87 su Goldbet.

Solet Over 0,5 tiro in porta plus, invece, è bancato 4,90 volte la posta.