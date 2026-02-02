Pronostici Sunderland-Burnley: marcatore, assist e tiri

Sunderland-Burnley, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Ancora orfano di Granit Xhaka, il Sunderland ospita il malcapitato Burnley per provare a lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta contro il West Ham. Pur fornendo un’ottima prestazione complessiva, contro gli Hammers i Black Cats hanno pagato a caro prezzo alcune sbavature difensive, consegnandosi di fatto alla fisicità dei londinesi.

Imbattuti da tre partite, gli ospiti potrebbero approfittare del forfait di Xhaka prendendo in mano le redini del centrocampo. Del resto le trasferte del Burnley sono state spesso caratterizzate da gol (la media è di 3,64 reti a partita), occasioni importanti da ambo le parti e molti tiri in porta.

Nel contesto di una partita che si preannuncia dunque molto vivace, fari puntati soprattutto su due nomi. Alla voce assist man, ad esempio, ha assolutamente un suo perché la candidatura di Edwards. Con una media di 0,31 assist a partita, l’inglese classe ’98 rappresenta un’autentica spina nel fianco delle difese avversarie grazie alla grande capacità di leggere i momenti della partita.

Come riferito da Sporting Life, in cima alla classifica della sua squadra per numero di occasioni create (2,52 ogni 90 minuti), l’ex Sporting CP rappresenta una garanzia anche alla voce “occasioni molto pericolose create”; se a ciò si aggiunge il fatto che il Sunderland ha subito sette gol nelle ultime tre partite, il cerchio sembra stringersi attorno alla sua candidatura.

Pronostici Sunderland-Burnley: marcatore e tiri in porta

Per quanto riguarda il possibile marcatore, invece, la scelta ricade su Brian Brobbey. Con cinque gol all’attivo, l’ex oggetto del desiderio della Roma è chiamato a prendersi sulle spalle il peso di un attacco che ha estremamente bisogno della sua prolificità offensiva. Non proprio fulmine da guerra, la retroguardia del Burnley dovrebbe concedergli spazi invitanti.

Come detto, il Burnley dovrebbe comunque riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Roefs in diverse circostanze. Il più accreditato a scagliare (almeno) una conclusione nello specchio di porta del Sunderland è Jaidon Anthony: valorizzato in termini di quota, l’Over 0,5 dell’ala inglese è motivata dai venticinque tiri complessivi (di cui undici in porta) scagliati in questo scorcio di stagione.

Brobbey quasi marcatore plus; Edwards assist o sostituto ammonito plus; Jaidon Anthony Over 0,5 tiro in porta plus si trova a quota 12,95 su Goldbet.