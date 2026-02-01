Pronostico Strasburgo-PSG: si ritorna in testa

Strasburgo-PSG è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il sorteggio dei playoff ha dato un derby al PSG di Luis Enrique. Sarà sfida al Monaco negli spareggi. E non dovrebbe essere un compito così impossibile per i campioni in carica. La situazione, quindi, adesso, è da incentrare nel campionato. Bisogna tornare in testa, dopo che il Lens ha vinto la sua partita ed è tornato davanti a tutti.
Sul campo dello Strasburgo settimo, non è semplice ma nemmeno impossibile per una squadra come quella parigina. Che sì, rimane la più forte, anche se quest’anno non è che fino al momento abbia fatto benissimo. Ma anche giocare ad una velocità minore di quella possibile, basta e avanza per rimanere davanti a tutti. E anche contro lo Strasburgo sarà così.
Dopo otto risultati utili di fila, quindi, si chiuderà la striscia dei padroni di casa. I padroni di casa sono la migliore delle “altre”, vale a dire di quelle che sono partiti senza chissà quali obiettivi ma che stanno riuscendo a fare una stagione davvero incredibile. Ma prima o poi una sconfitta, contro una truppa che conosciamo tutti, allora ci può stare. E questa è l’occasione “giusta”.
Come vedere Strasburgo-PSG in diretta tv e in streaming
Strasburgo-PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Psg è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica.
Il pronostico
Tornerà in vetta alla classifica il PSG, dentro una gara nella quale anche lo Straburgo dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; G. Doue, Sarr, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye; D. Doue, Dembele, Barcola.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3