Pronostico Strasburgo-PSG: si ritorna in testa

Strasburgo-PSG è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il sorteggio dei playoff ha dato un derby al PSG di Luis Enrique. Sarà sfida al Monaco negli spareggi. E non dovrebbe essere un compito così impossibile per i campioni in carica. La situazione, quindi, adesso, è da incentrare nel campionato. Bisogna tornare in testa, dopo che il Lens ha vinto la sua partita ed è tornato davanti a tutti.

Sul campo dello Strasburgo settimo, non è semplice ma nemmeno impossibile per una squadra come quella parigina. Che sì, rimane la più forte, anche se quest’anno non è che fino al momento abbia fatto benissimo. Ma anche giocare ad una velocità minore di quella possibile, basta e avanza per rimanere davanti a tutti. E anche contro lo Strasburgo sarà così.

Dopo otto risultati utili di fila, quindi, si chiuderà la striscia dei padroni di casa. I padroni di casa sono la migliore delle “altre”, vale a dire di quelle che sono partiti senza chissà quali obiettivi ma che stanno riuscendo a fare una stagione davvero incredibile. Ma prima o poi una sconfitta, contro una truppa che conosciamo tutti, allora ci può stare. E questa è l’occasione “giusta”.

Come vedere Strasburgo-PSG in diretta tv e in streaming