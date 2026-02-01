Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: Arbeloa non può sbagliare

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Non può sbagliare Arbeloa. Da quando è seduto sulla panchina del Real Madrid ha perso già due partite. Un solo mese. E diciamo che non è il massimo qualora volesse, alla fine dell’anno, riuscire a meritarsi una riconferma. Da quelle parti sono poche le opportunità che uno ha a disposizione.

L’aver riavvicinato il Barcellona nel corso delle ultime settimane ha permesso di guardare con estremo interesse alla partita in programma in casa contro il Rayo Vallecano. La legnata presa contro il Benfica è da dimenticare e l’impegno sembra tutt’altro che insuperabile, visto che parliamo di una squadra, quella ospite, che rischia di scivolare clamorosamente in zona retrocessione quando sembrava, ad un certo punto della stagione, essersi già messa alle spalle questi pensieri. E invece una serie di tre sconfitte di fila hanno lasciato il segno dentro una squadra che, a dire il vero, nelle ultime cinque uscite con il Real Madrid ha perso solamente una volta. Ma il valore tecnico è totalmente diverso e alla fine verrà decisamente fuori in questa partita, soprattutto per quello che è il momento dei madrileni che passi falsi non se ne possono più permettere.

Real Madrid che deve vincere perché Arbeloa sennò rischia davvero e nessuno vuole un altro cambio in panchina così imminente. Per il Rayo Vallecano la situazione è complicata.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, Valentin, Diaz; Akhomach, De Frutos, A Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1