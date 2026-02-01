Pronostico Parma-Juventus: Spalletti ha un chiaro obiettivo

Parma-Juventus è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria della scorsa settimana contro il Napoli ha fatto vedere una Juventus importante, almeno in campionato. Certo, la prestazione contro il Monaco in Champions League – anche se non era un campo così semplice – ha un poco rimandato le cose indietro. Ma diciamolo chiaramente: da quando è entrato Spalletti in panchina è una squadra totalmente diversa.

A Parma, Cuesta, sta facendo un discreto lavoro vedendo la rosa che ha a disposizione. I ducali sono fuori dalla zona rossa – anche con un margine importante di punti – ma vengono dalla legnata di Bergamo contro l’Atalanta. Una prestazione molto al di sotto delle aspettative. Troppo brutta per essere vera. E questa Juve, delle evidenti difficoltà, ne potrebbe trarre beneficio.

Anche perché si deve rimanere attaccati al treno Champions. La Roma giocherà lunedì sera su un campo difficile come quello di Udine e quindi rischia. E tre punti, una sera prima, vorrebbero dire sorpasso e quindi mettere pressione alla squadra di Gasperini. La sensazione è che questa Juve sia molto concentrata sul campionato per riprendersi una posizione dentro le prima quattro e poi impostare la nuova stagione, con Spalletti in panchina, con obiettivi e sensazioni diverse. Il Parma, insomma, rischia fortemente di perdere un’altra volta.

La vittoria della Juventus è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.68 su Lottomatica e GoldBet.

Juventus vincente. La squadra di Spalletti inoltre dovrebbe riuscire anche a non prendere gol.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2