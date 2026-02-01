Pronostico Parma-Juventus: marcatore e tiratori

Parma-Juventus, dal marcatore ai tiratori: le scelte in chiave player building dal match del Tardini

Di nevralgica importanza per la risalita della Juventus in zona Champions, il match del Tardini calamita non pochi spunti anche alle doppia voce marcatore-tiratori. Consapevole dell’importanza della sfida, Spalletti si affida all’undici consolidato nonostante le fatiche di Coppa.

Fresco per avere riposato un tempo in quel di Monaco, Kenan Yildiz è pronto a prendere nuovamente su di sé il peso dell’attacco bianconero. In attesa di rifiatare con più continuità alla luce dell’innesto di Boga, il fuoriclasse turco è chiamato agli straordinari con un’altra prestazione da capogiro.

Vista l’ottima predisposizione al tiro – sono ben ventisette le conclusioni indirizzate verso lo specchio avversario – il turco dovrebbe offrire importanti garanzie in chiave Over 1,5 tiri in porta plus. Per quanto riguarda il possibile marcatore, invece, questa volta la scelta ricade su Francisco Conceicao.

Parma-Juventus, raffica di tiratori con una sorpresa

In crescita di condizione, l’esterno portoghese è stato uno dei calciatori più pericolosi della Juventus nel match d’andata, sfiorando il gol del vantaggio in almeno tre nitide occasioni. Ad un passo dalla rete anche contro il Napoli, il jolly lusitano è chiamato a lanciare messaggi di un certo tipo.

La sensazione è che, al cospetto di una difesa molto fisica e piuttosto lenta come quella dei ducali, la velocità dell’ex Porto possa rappresentare un fattore non banale. Altri due nomi che risultano spendibili sono poi quelli di Khephren Thuram – in grande condizione e molto pericoloso quando ha spazio da attaccare – e Pellegrino, oggetto del desiderio (anche) dei bianconeri.

Conceicao quasi marcatore con sostituto; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus, Thuram e Pellegrino Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,72 su Goldbet.