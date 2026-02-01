Pronostico Cremonese-Inter: occasione impossibile da non sfruttare

Cremonese-Inter è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’impresa di Dortmund non è bastata all’Inter per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non ce l’hanno fatta per un soffio nonostante la vittoria per 2-0 dinanzi al temibile muro giallo del Signal Iduna Park ed ottenuta malgrado una formazione infarcita di riserve, specie dal centrocampo in su.

In Germania però la squadra di Cristian Chivu ha dato l’ennesima dimostrazione di forza, che può tornare in qualche modo utile – in termini di autostima – nel match di campionato con la Cremonese. Alla sfida dello “Zini” la Beneamata ci arriva con l’umore alle stelle, forte della lunghissima striscia di risultati positivi che in Serie A va avanti da novembre.

Dalla sconfitta patita nel derby con il Milan, risalente a più di due mesi fa, i vicecampioni d’Europa hanno fatto registrare 9 vittorie in 10 turni. E se non è fuga poco ci manca: l’Inter è a +5 sui cugini, gli unici che danno l’impressione di poter tenere aperta la corsa scudetto. Le altre dirette concorrenti, invece, sono rimaste indietro: il Napoli, nel momento in cui scriviamo è a -9 insieme alla Roma; molto distante anche la Juventus, chiamata a recuperare ben 10 punti sugli storici rivali.

Cremonese in caduta libera

In questo turno Chivu e i suoi hanno l’occasione di ampliare ulteriormente il divario a Cremona, contro una squadra che si sta un po’ adagiando sugli allori dopo l’ottimo girone d’andata.

La Cremonese, infatti, è quella che ha guadagnato meno punti e segnato meno gol nelle ultime otto giornate. Da quasi due mesi gli uomini di Davide Nicola sono a secco di vittorie e dal successo dello scorso 7 dicembre con il Lecce l’attacco ha sostanzialmente smesso di segnare: gli unici due gol i grigiorossi li hanno realizzati nel match con il Cagliari, terminato 2-2. Poi non sono più riusciti a perforare la porta avversaria. Cremonese che deve fare attenzione perché, pur essendo a +6 sulla zona rossa, non può dirsi ancora salva. Nicola contro l’Inter non avrà Barbieri, squalificato, ma anche Collocolo si è rifatto male e non sarà del match insieme a Bondo. Sul mercato il club si sta muovendo (ufficiale Djuric, lo saranno presto Marianucci e Maleh) ma la formazione che affronterà i nerazurri sarà molto simile a quella che è scesa in campo una settimana fa a Reggio Emilia con il Sassuolo. Per quanto riguarda i nerazzurri, torneranno dal 1′ Lautaro Martinez e Bastoni, turnover invece per Dimarco, grande protagonista nella notte di Dortmund.

Come vedere Cremonese-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Inter è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cremonese-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.

Il pronostico

L’Inter quest’anno non ha mai sbagliato questo tipo di partite. E la vittoria non sembra in discussione contro una Cremonese che non è quella di inizio stagione e che da circa due mesi ha frenato bruscamente. Ipotizziamo un netto successo da parte dei nerazzurri – sempre vincenti nella ultime sei trasferte di campionato – e almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cremonese-Inter

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

La Cremonese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-3