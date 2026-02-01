Pronostico Betis-Valencia: il conto sale a sette

Betis-Valencia è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante sia imbattuto negli ultimi tre scontri diretti contro il Betis, il Valencia – una squadra che come succede da molti anni a questa parte ormai lotta solamente per la salvezza – nelle ultime sei trasferte in casa degli andalusi non ha mai vinto. Tre sconfitte e tre pareggi il bilancio totale. E il conto è destinato a salire a sette gare senza affermazioni.

Dopo le due sconfitte della passata settimana, nel mezzo di quella che ci siamo messi in archivio, i padroni di casa hanno battuto il Feyenoord dimostrando di essere ancora vivi. E, il Betis di Pellegrini, ha una ghiotta occasione in questa domenica spagnola. La sconfitta dell’Espanyol nell’anticipo di venerdì contro l’Alaves permette di guardare con molto molto interesse al quinto posto in classifica che, prima di scendere in campo, è distante solamente due punti. Quindi c’è la possibilità del sorpasso, c’è la voglia di tornare a vincere anche in campionato per mandare dei segnali a tutte le altre.

Hanno una particolarità i biancoverdi di casa: quando chiudono il primo tempo in vantaggio, poi non perdono mai. Quattro vittorie e due pareggi è il computo totale di questa stagione, e siccome il Valencia è una squadra che concede anche un po’ troppo nei primi 45 di gioco, allora potrebbe realmente sbloccarsi nella prima parte questa partita e regalare tre punti pesantissimi, dopo, al Betis.

Come vedere Betis-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Valencia, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.87 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La quota della vittoria del Betis è altissima. Troppo alta per non essere sfruttata. La partita, inoltre, si potrebbe anche sbloccare nel primo tempo. I numeri parlano chiaro.

Le probabili formazioni di Betis-Valencia

BETIS (4-3-3): Lopez; Ruibal, LLorente, Bartra, Rodriguez; Altimira, Fornals, Roca; Antony, Avila, Ezzalzouli.

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulqueir, Comert, Copete, Gaya; Pepelu, Ugrinic; Rioja, Beltran, Dajnuma; Duro.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0