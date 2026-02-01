Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: quinta di fila e aggancio

Athletic Bilbao-Real Sociedad è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Due sconfitte di fila. Brutte. L’Athletic Bilbao ha bisogno di una vittoria contro la Real Sociedad per agganciare proprio in classifica gli ospiti. E rimettere evidentemente le cose a posto dopo un avvio di 2026 diciamo complicato, con troppi risultati altalenanti.

Sono sette invece i risultati utili di fila della Real Sociedad. Una squadra che ha messo la marcia giusta e che si ritrova proprio a ridosso della zona Europa. Una zona Europa che i baschi di casa vorrebbero riuscire a tenere anche il prossimo anno, ma hanno bisogno di un’affermazione in questa serata per riuscire a farlo. E possono pure sfruttare quello che è un trend decisamente positivo contro la Sociedad. Sì, negli ultimi quattro scontri diretti giocati al San Mames, il Bilbao ha collezionato quattro vittorie. E dopo la sconfitta in Champions per mano dello Sporting, c’è tantissima voglia di rivincita.

Come vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Real Sociedad, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.82 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Non crediamo fortemente che l’Athletic Bilbao possa vincere questa partita. Ma crediamo, pure, che la stessa possa regalare almeno un gol per squadra. Anzi, sotto questo aspetto sentiamo ci possa essere una certezza.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Navarro, Gomez; Guruzeta.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Soler; Guedes, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1