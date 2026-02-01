Pronostico Al Riyadh-Al Nassr: tre punti per mettere pressione

Al Riyadh-Al Nassr è una partita valida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Le quattro vittorie di fila, e i passi falsi fisiologici che hanno colpito l’Al Hilal di Simone Inzaghi, hanno permesso all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo di presentarsi a questa giornata di campionato con soli tre punti di distacco rispetto alla squadra che la momento guida la classifica del campionato saudita.

La possibilità di giocare qualche ora prima, inoltre, permette ai gialloneri di agganciare in vetta la capolista e quindi mettere ulteriore pressione ad una truppa che sta vivendo il momento più critico – e anche il primo – della propria annata. La classifica dei padroni di casa, quart’ultimi un punto sopra la zona retrocessione, è la fotografia della situazione dell’Al Riyadh. Che paga, soprattutto, il fatto di essere la peggiore difesa del campionato in questo momento con una valanga di gol subito: sono 38, la media è più alta di due reti a partita. E se di fronte hai Cristiano Ronaldo, uno dei più forti giocatori della storia del calcio, non è che ti puoi prendere il lusso di prenderne così tanti. Insomma, la vittoria esterna, per tutto quello che vi abbiamo appena raccontato, ci pare il risultato veramente giusto. Ma ci trasferiamo sotto per il pronostico.

Come vedere Al Riyadh-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al Riyadh-Al Nassr in programma lunedì alle 16:15 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.17 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.78 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Non è minimamente in discussione la vittoria dell’Al Nassr dentro una gara da almeno tre reti complessive. E con solamente la squadra ospite a segno, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Al Riyadh-Al Nassr

AL RIYADH (4-4-2): Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet, Al-Bawardi; Toze, Soro, Al Siyahi, Bayesh; Haroun, Sylla.

AL NASSR (4-4-2): Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez, Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan, Mane; Felix, Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3