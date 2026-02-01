Pronostico Al-Hilal-Al Ahli: Inzaghi risponde all’assalto

Al-Hilal-Al Ahli è una partita valida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Uno scontro al vertice. Da un lato la squadra di Simone Inzaghi capolista, dall’altro quella di Mahrez e compagni che sogna l’aggancio al primo posto. E dopo otto vittorie di fila che hanno permesso di risalire la china, il sogno potrebbe diventare realtà.

Non per noi, e ci andiamo a spiegare. Inzaghi da quando si è seduto su questa panchina praticamente le ha vinte tutte fino a due settimane fa: due pareggi hanno permesso alle altre di avvicinarsi e quindi di mettere un poco di pressione. Ma in questo momento, l’esperienza dell’allenatore italiano – che sappiamo tutti, tra le altre cose, la rosa che ha a disposizione – farà sicuramente la differenza. Interessato inoltre a questo incontro c’è pure l’Al Nassr di Ronaldo, impegnato prima e che sarà vittorioso. Il pensiero dei gialloneri sarebbe quello di un pareggio, che poi sarebbe tra le altre cose pure il terzo di fila per Simone Inzaghi, ma le cose andranno in maniera decisamente diversa.

La squadra di casa, ha dimostrato nonostante i pareggi, di possedere delle qualità mentali importanti. Riuscendo a rimanere in partita nei momenti in cui sembrava che la situazione sfuggisse di mano. E quando sei in grado di fare questo allora riesci anche a tirarti fuori da situazioni complicate in poco tempo. E l’Al-Hilal ha tutte le carte in regola per rispedire indietro l’assalto.

Come vedere Al-Hilal-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al-Hilal-Al Ahli in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

La vittoria dell’Al-Hilal è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.48 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

In una gara che, sicuramente, regalerà almeno un gol per squadra, l’Al-Hilal dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti dopo due pareggi di fila. E rimanere in questo modo ben salda alla testa della classifica.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al Ahli

AL-HILAL (4-4-2): Bounou; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Nunez, Leonardo.

AL AHLI (4-3-3): Mendy; Galeno, Ibanez, Hamidou, Abdulrahman; Atangana, Kessie, Al Johani; Millot, Toney, Mahrez

POSSIBILE RISULTATO: 2-1