Pronostici Cremonese-Inter: marcatore e tiratori

Cremonese-Inter, le dritte in vista della gara dei nerazzurri: svolta con il player building, tutti i dettagli

Intenzionata a mettere un altro mattoncino importante con cui consolidare la propria fuga in vetta alla classifica, l’Inter di Christian Chivu sarà di scena allo Zini, ospite di una Cremonese chiamata a raccogliere punti per evitare di essere trascinata nella zona calda della classifica.

Salvo clamorosi colpi di scena, però, in terra lombarda si prospetta un altro monologo nerazzurro. Tante sono le chiavi dello spartito dell’Inter a disposizione del tecnico rumeno che soprattutto in attacco ha l’imbarazzo della scelta. Dopo aver riposato nell’ultima gara di Champions, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dal 1′.

Assolutamente letale contro le medio-piccole, il “Toro” si prepara a vivere un altro pomeriggio da autorevole protagonista. I dodici gol messi a referto in Serie A rappresentano un assist al bacio; le 75 conclusioni complessive (con XG del 10,84) fanno da contorno alla scelta di Lautaro come opzione più credibile in ottica marcatore plus.

Cremonese-Inter, il pronostico sui tiratori del match

Il partner d’attacco dell’argentino sarà con ogni probabilità Pio Esposito. Sempre più a suo agio negli schemi di Christian Chivu, il giovane bomber nerazzurro è un fattore nel cuore dell’area di rigore avversario, zona del campo che ha spesso visto gli uomini di Nicola in difficoltà in questo scorcio di stagione.

L’Over 1,5 di tiri in porta plus di Esposito, prevedendo un forcing continuo dell’Inter, è una soluzione intrigante. Altri due nomi piuttosto spendibili alla voce tiratori sono poi quelli di Dimarco – un fattore nell’ultimo mese e mezzo – e Zielinski (che tra l’altro è il rigorista della squadra).

La Cremonese si aggrappa invece al talento e all’esperienza di Jamie Vardy: l’ex bomber del Leicester, nonostante i tanti metri di campo che sarà chiamato ad attaccare, non dovrebbe mancare l’appuntamento con la porta avversaria.

Lautaro Martinez marcatore plus; Pio Esposito Over 1,5 tiri in porta plus; Dimarco, Zielinski e Vardy Over 0.5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,71.