Pronostico Levante-Atletico Madrid: settimo utile di fila

I tifosi del Levante in casa si divertono. In tutta la stagione, ogni partita, ha regalato almeno due gol. Cioè, si divertono. Lo fanno ogni tanto, quando la propria squadra vince. E diciamo che nel pomeriggio di sabato questo non dovrebbe succedere.

Negli ultimi sei incroci, inoltre, in questo campo, l’Atletico Madrid – che deve rifarsi dalla clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bodo – non ha mai perso: 3 vittorie e 3 pareggi. Una striscia che la squadra di Simeone vuole mantenere aperta anche dopo questo fine settimana, soprattutto dopo essersi ripreso il terzo posto alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Che poi, onestamente, non sono poi così lontane. Se i Colchoneros riuscissero a trovare una certa continuità nei risultati, cosa che fino al momento è mancata, allora si potrebbe anche pensare a ritornare a giocarsi la Liga. Si sa, questi pensieri dentro un club come quello madrileno si fanno.

Il Levante, penultimo in classifica (ma che ha dato segnali di ripresa nel corso delle ultime settimane) paga il fatto di avere la peggiore difesa del campionato con 34 gol subiti fino al momento. Numeri impietosi. E su questi basiamo il nostro pronostico. Che vi diciamo sotto.

Come vedere Levante-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfidaLevante-Atletico Madrid, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.97 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

L’Atletico Madrid deve tornare a vincere dopo la sconfitta contro il Bodo e sul campo della penultima in classifica, dove ha una striscia aperta di sei risultati utili di fila, arriverà una vittoria per rimanere al terzo posto. Sperando anche di accorciare sulle due che guidano il campionato.

Le probabili formazioni di Levante-Atletico Madrid

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2