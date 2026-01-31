Pronostico Elche-Barcellona: i numeri sono strepitosi

Elche-Barcellona è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Rimanere in testa alla classifica della Liga, per il Barcellona, è sicuramente l’obiettivo di questa settimana. Dopo aver vinto agevolmente in Champions League, anche se in rimonta, contro il Copenaghen, gli uomini di Flick non vogliono perdere ulteriore terreno rispetto ad un Real Madrid che è sì tornato in campionato, ma che si deve leccare le ferite della sconfitta in Portogallo e potrebbe pagare a caro prezzo la situazione.

L’Elche è una squadra serena in classifica. Lo sappiamo. E non poteva beccare al momento avversario peggiore per riprendersi. Sì, perché la vittoria non arriva da cinque turni e il momento è pericoloso. Non per la classifica, come detto quella per ora è a posto, ma per il morale. C’è un dato incredibile che arriva dalla Catalogna, comunque, che rende l’idea dell’impatto catalano: le partite di questa squadra hanno visto il maggior numero di gol nei primi quindici minuti. E, quando gioca in trasferta, il Barca ha una media incredibile di reti: si parla di 3,91 gol a partita. Stratosferici. Anche perché, c’è da dire, qualche gol lo prendono.

Ora, questa partita per quanto riguarda il risultato finale ci pare assai indirizzata. Parliamo di un club che vince spesso. E anche come numero di reti ci potremmo arrivare. Ma il pronostico completo ve lo diamo sotto.

Come vedere Elche-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Barcellona, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Barcellona vincente. In una gara da almeno tre reti complessive. E occhio, per quanto spiegato prima, alla possibilità di vedere una rete nei primi 15 minuti di gioco.

Le probabili formazioni di Elche-Barcellona

ELCHE (4-2-3-1): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Neto, Diangana, Aguado, Valera; Rodriguez, Silva.

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3