Pronostico Cagliari-Verona: negli scontri diretti vanno in difficoltà

Cagliari-Verona è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Cagliari ha compiuto un bel balzo verso l’obiettivo salvezza grazie a due vittorie tanto pesantissime quanto inaspettate. Un doppio successo che ha dimostrato la capacità di soffrire da parte della squadra di Fabio Pisacane, di reggere la pressione degli avversari e colpire al momento giusto.

Prima la Juventus (1-0) e poi la Fiorentina (1-2) si sono dovute arrendere alla caparbietà dei rossoblù, che sono usciti dal campo di gioco con i tre punti in tasca nonostante abbiano fatto registrare rispettivamente il 22% ed il 30% di possesso palla. Contro i gigliati, una settimana fa, il Cagliari è stato abile a sfruttare due disattenzioni della difesa viola castigandola con due dei più classici contropiedi, il primo concluso da Kiliçsoy ed il secondo da Palestra, quest’ultimo sempre più determinante con le sue sgroppate sulla fascia destra.

I sardi, saliti al dodicesimo posto, in questo turno hanno la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino di punti ed avvicinarsi alla fatidica quota salvezza: all’Unipol Domus vanno a caccia della terza affermazione di fila, evento che in massima serie non si verifica dal 2021. Mina e compagni sono chiamati a fare meglio negli scontri diretti: negli ultimi sei incontri con squadre che hanno meno punti in classifica prima del match hanno battuto esclusivamente la Fiorentina.

Per il Verona è (quasi) un’ultima spiaggia

Il Cagliari ha l’occasione di rendere ancora più complicata la situazione del Verona, che condivide l’ultimo posto con il Pisa a quota 14 punti ed è a -4 dalla salvezza.

Gli scaligeri, che nel mercato di gennaio si sono privati di Giovane, il loro giocatore più talentuoso (passato al Napoli per 20 milioni), hanno lanciato dei segnali allarmanti nella partita con l’Udinese, terminata 3-1 per gli ospiti: i friulani sono passati senza problemi al “Bentegodi”, match in cui i gialloblù – escludendo il momentaneo pareggio di Orban – hanno fatto davvero poco per evitare la sconfitta. Dalla vittoria con la Fiorentina dello scorso 14 dicembre il Verona ha totalizzato a malapena due punti in sette giornate di campionato. Per mantenere la categoria, insomma, bisogna invertire la rotta.

Paolo Zanetti potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione ma l’emergenza infortuni non gli consente di fare granché. Ancora out Belghali, Valentini, Frese, Mosquera, Bella-Kotchap e Suslov. Nel Cagliari ballottaggio tra Zé Pedro e Zappa, mentre Palestra come a Firenze giocherà più avanzato, in un tridente offensivo formato anche da Kiliçsoy ed Esposito.

Come vedere Cagliari-Verona in diretta tv e in streaming

Cagliari-Verona è in programma sabato alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Scontro diretto tra due squadre che arrivano all’appuntamento con gli umori diametralmente opposti. Il Cagliari ha fatto il pieno di fiducia con le vittorie su Juve e Fiorentina, grazie alle quali è volato a + sulla zona rossa, mentre il Verona ha quasi l’obbligo di vincere per migliorare una classifica che al momento lo vede con un piede e mezzo in Serie B. Alla luce delle difficoltà dei rossoblù negli scontri diretti, crediamo che almeno un punto gli scaligeri, con la forza della disperazione, possano strapparlo all’interno di un match che si preannuncia molto equilibrato. Il segno “X”, del resto, è uscito anche all’andata: il match del “Bentegodi” finì 2-2.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kiliçsoy, Esposito.

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban.

Il Verona riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1