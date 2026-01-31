I pronostici di sabato 31 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 31 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

Nel giro di soli quattro giorni il Napoli ha detto addio alla Champions League e, con ogni probabilità, pure allo scudetto. Mercoledì scorso agli azzurri serviva una vittoria contro il Chelsea per proseguire l’avventura nella manifestazione continentale ma non è arrivata. Nonostante una prestazione commovente, vista l’emergenza infortuni che da settimane attanaglia la squadra di Antonio Conte, i campioni d’Italia si sono arresi 3-2 ai londinesi, che dopo aver subito la rimonta del Napoli hanno preso il sopravvento nella ripresa con la doppietta decisiva di Joao Pedro.

Partita sicuramente insidiosa per un Napoli con il morale sotto i piedi, decimato dagli infortuni e provato dalle fatiche di coppa. Agli azzurri però serve una reazione e la sfida con una Fiorentina alle prese con i soliti problemi ed impaurita dalla classifica rappresenta l’occasione giusta per ripartire. I campioni d’Italia in carica, del resto, al “Maradona” sono imbattuti da 21 incontri casalinghi in Serie A ed hanno vinto le ultime tre gare con la Viola, capace di tenere la porta inviolata solo in una circostanza negli 11 match di campionato con i partenopei. Proprio per questo motivo crediamo che una scelta ragionevole possa essere il Multigol Casa 2-4, da abbinare magari alla doppia chance interna.

I pronostici sulle altre partite

C’è una squadra che nelle ultime sei giornate di Bundesliga ha ottenuto più punti di tutti, facendo registrare 5 vittorie e un pareggio. E no, non è la schiacciasassi Bayern Monaco. Ci riferiamo all’Hoffenheim, autentica sorpresa di quest’edizione del massimo campionato tedesco, che contro ogni pronostico sta facendo meglio di club ben più quotati, candidandosi prepotentemente per un posto nella prossima Champions League.

l club di Sinsheim è terzo in classifica con tre punti di vantaggio su Lipsia e Stoccarda e addirittura sei in più del Bayer Leverkusen. In casa ha vinto le ultime sei, segnando la bellezza di 19 gol complessivi: gli si può dare fiducia anche nel match casalingo con l’Union Berlino, già battuto all’andata al termine di un pirotecnico 4-2.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Napoli-Fiorentina, Serie A, ore 18:00

Vincenti

ARSENAL (in Leeds-Arsenal, Premier League, ore 16:00)

(in Leeds-Arsenal, ore 16:00) HOFFENHEIM (in Hoffenheim-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

(in Hoffenheim-Union Berlino, ore 15:30) BARCELLONA (in Elche-Barcellona, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Newcastle , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Elche-Barcellona , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Amburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Wolverhampton-Bournemouth , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Paris FC-Olympique Marsiglia , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (gol + over): 10.47 GOLDBET ; 12.07 SPORTBET; 10.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Lipsia-Mainz, Bundesliga, ore 15:30