Pronostico Sampdoria-Spezia: è l’ora della rivincita

Sampdoria-Spezia è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Alla fine del mese di novembre lo Spezia contro la Samp, in questo derby ligure, era riuscito a prendersi una vittoria che sembrava potesse cambiare le sorti della stagione. Nel mentre le cose sono cambiate. Anche se non più di tanto.

Entrambe lottano ancora per la salvezza, ma i blucerchiati hanno mostrato, almeno, alcuni segnali importanti di ripresa che possono tornare utili. Anzi, che torneranno sicuramente utili perché l’obiettivo, quello di rimanere in B, alla fine dovrebbe essere centrato. Parliamo pur sempre di una squadra che all’inizio dell’anno era stata costruita con tutt’altri pensieri in testa. La Samp in casa nelle ultime otto partite ha vinto quattro volte e perso solamente una, gli altri sono pareggi. Quindi in una serata nella quale servono per forza i tre punti per trovare anche il sorpasso sullo Spezia, la spinta del pubblico amico potrebbe fare decisamente la differenza. Lo Spezia, dal proprio canto, in trasferta nelle ultime cinque ha perso quattro volte e il lavoro di Donadoni, in questo caso, non si è ancora del tutto visto. Insomma, la situazione è quella che è. E non crediamo possano riuscire gli ospiti, in una partita del genere, in un derby così importante, a fare quei punti che servirebbero, eccome.

Come vedere Sampdoria-Spezia in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Spezia in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su SportBet. Il segno GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La Sampdoria sogna il sorpasso che, arriverebbe, con una vittoria su uno Spezia che in trasferta fatica tantissimo. Padroni di casa pronti a riprendere la marcia verso la salvezza.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia

SAMPDORIA (3-5-2): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Riccio; Depaoli, Conti, Henderson, Giordano, Pafundi; Cherubini, Coda.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Bonfanti, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti, Comotto, Adamo; Soleri, Artistico.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0